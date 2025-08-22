Lewise Hamiltona nikdy neodepisujte, vyzývá Toto Wolff

Šéf Mercedesu Toto Wolff se opětovně zastal Lewise Hamiltona, který prožívá první sezonu ve Ferrari.
Lewis Hamilton má za sebou první část debutové sezony v barvách Ferrari. Období od prvního závodu v Melbourne až do letní přestávky však Britovi nevyšlo úplně podle jeho přestav, když se zatím ani jednou nepodíval na pódium, a stejně tak ho zatím pravidelně poráží i jeho týmový kolega Charles Leclerc.
Nespokojenost Hamiltona, jehož dosavadním největším úspěchem s Ferrari je vítězství ve sprintovém závodě v Číně, dává najevo i on samotný, přičemž nešetří ani sebekritikou. Příkladem toho bylo jeho vyjádření po kvalifikaci na Hungaroringu, kde o sobě prohlásil, že je „naprosto k ničemu“.
Začaly se proto objevovat hlasy, zda 40letého Hamiltona již nezačíná brzdit věk.
S tím nicméně úplně nesouhlasí jeho bývalý šéf z Mercedesu Toto Wolff, který poukazuje na to, že by se sedminásobný mistr světa neměl nikdy odepisovat.
„Nevím...Vždycky jsem říkal, že když má Lewis dobrý víkend, umí být stále absolutně dominantní,“ poznamenal Wolff ve vysílání britské stanice Channel 4.
„Navíc bývá silný ve druhých polovinách sezon, takže Lewise Hamiltona nikdy neodepisujte,“ dodal rakouský manažer s výhledem na zbývajících deset závodů letošní sezony.