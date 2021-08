Lewis trochu naříkal. Fernando je tvrdý, ale fér, píše Brawn

Úvod Velké ceny Maďarska přinesl velkou kolizi. „Připravilo nás to o něco, na co jsme se všichni těšili – souboj Mercedesu s Red Bullem,“ napsal Brawn. „Umím si představit, že pro Red Bull bylo dost nepříjemné, že ze závodu vypadlo jedno a půl auta.“

„Pak došlo k velmi neobvyklé situaci, kdy po červené vlajce odstartoval jako jediný Lewis. Něco takového jsem ještě neviděl. Ale připravilo to fascinující závod, ve kterém se odehrávaly nádherné akce napříč celým závodním polem.“

„Lewis vždy vypadal jako hrozba, dokonce i když začínal zezadu. Předjíždění je na této trati velmi náročné a současné vozy je obtížné sledovat – ale jsou to problémy, které řešíme, počínaje novými pravidly pro příští rok.“

„Na Hungaroringu byla k vidění spousta skvělých výkonů. Mick Schumacher předvedl fantasticky bojovnou, ale férovou jízdu, přičemž obzvlášť působivá byla jeho obrana proti Maxovi Verstappenovi ve voze, který je výkonnostně o dost níže.“

„A pak se odehrál souboj mezi Fernandem a Lewisem. Jsem rád, že Fernando vyhrál Jezdce dne, protože mu chci dát i já svůj hlas. Byl to skvělý výkon. Toto ocenění měl získat jeden z jezdců Alpine a tímto soubojem se to pravděpodobně přehouplo od Estebana k Fernandovi.“

„To, co vidíte, když se Fernando účastní F1, jsou neuvěřitelně tvrdé bitvy, ale vždy víte, že bude férový. Vím, že si Lewis v jedné fázi trochu naříkal nad Fernandovou obranou, ale nemyslím si, že by to byl problém. Fernando byl tvrdý a férový a vždy dával tak akorát prostoru, což je to, co musíte dělat. Byla to skvělá bitva a doufejme, že i ochutnávka toho, co přijde ve druhé polovině sezony.“

„Od Estebana Ocona to byl mimořádný výkon. Má za sebou náročnou sezónu, protože jeho týmový kolega Fernando mu nastavil nové měřítko. Tento závod byl pro Francouze ohromný. Byl pod tlakem 70 kol a neudělal chybu. Sebastian ho celou dobu trápil.“

„Měl sice štěstí, že se dostal dopředu, ale když už se tam dostal, využil své příležitosti. Porazil i svého týmového kolegu. Všechny tyto faktory mu pomohou zvýšit sebevědomí. Nyní ví, že pokud dostane šanci vyhrát závod, je schopen to zvládnout. Už dříve vyhrával v juniorských kategoriích, ale F1 je o stupeň výše – a on to dokázal na nejvyšší úrovni.“