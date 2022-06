Lewis nerad končí za týmovým kolegou, říká Rosberg. Podle něj ho už jen to motivuje

„Pro Lewise je to rozhodně velmi těžká situace,“ řekl Rosberg, kterého cituje Crash.net. „Vyhrál závod v každé sezóně své kariéry a vypadá to, že je to možná první rok, kdy se mu to nemusí povést.“

„Je přirozené vidět, jak napětí stoupá. Lewis zřejmě začne trochu projevovat emoce. Nicméně se zkušenostmi, které má, si myslím, že je nakonec dokáže udržet pod kontrolou.“

Body jezdců Mercedesu

„Lewis nerad končí za svým týmovým kolegou. I když je jedenáctý nebo třináctý, tak opravdu nesnáší, když skončí za svým týmovým kolegou – to ho velmi rozčiluje, a to se stalo i v Imole v kvalifikaci a ve sprintu, takže to hodně zvýší napětí, zejména v inženýrské místnosti, kde bude Lewis tlačit více a více. Bude zajímavé sledovat, jak se to vyvine.“

„Mluvil jsem s několika lidmi v Mercedesu a ti se k němu stavěli velmi pozitivně. Je super motivovaný, opravdu hodně tlačí na pilu a nezapomínejme, že nesnáší, když je druhý. Nechce být druhý za Russellem. Už jen to je pro Lewise velká motivace.“

Rosberg také reagoval na omluvu šéfa Mercedesu Toto Wolffa Hamiltonovi za „neovladatelný“ vůz při Velké ceně Emilia Romagna F1.

„Mercedes bere vinu na sebe a opravdu se snaží Lewise psychicky podpořit. Pozvednout ho a říct, že to nebyla Lewisova chyba, že je to na nich. Je to velmi chytré, protože to není tak docela pravda a nezapomínejme, že Russell byl se stejným vozem na čtvrtém místě, takže Lewis měl na tom špatném výsledku určitě velký podíl.“