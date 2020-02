Lewis Hamilton upřímně o vztahu s otcem

Anthony Hamilton byl v letech 2007 až 2010 Lewisovým manažerem. Poté se jejich cesty rozešli a oba muži spolu nějakou dobu nemluvili.

„Naše společná cesta byla občas trnitá. Časem jsme přišli o pouto, které spojuje otce se synem, a pak jsme ho chtěli opět navázat. V posledních pár letech se to pomalu zlepšovalo a v průběhu této zimní přestávky jsem se táty zeptal, jestli by mě nenavštívil. Chtěl jsem, abychom spolu strávili čas jen my dva.

Nikdy předtím jsme to nedělali. Proto jsem měl velkou radost, že se nám podařilo spolu kvalitně prožít nějaký čas. Rodina je ta nejdůležitější věc na světě. Rodinu si nevybíráte, ale může to mezi vámi fungovat, i když jste úplně rozdílní. Právě vaši příbuzní jsou těmi, kteří tu pro vás budou, když přijdete o vše,“ prozradil Hamilton v rozhovoru pro BBC.

Anthony Hamilton svého syna finančně podporoval v rozjezdu kariéry. Lewisovi se na motokárách dařilo a v jeho jedenácti letech si ho pod svá křídla vzal McLaren.

„Pracoval velmi tvrdě, aby naší rodině zařídil vhodné zázemí. Díky němu jsem dnes tam, kde jsem. Snažili jsme se o úspěch a všechny nás to dostalo pod tlak. Do honu za vítězstvím jsme se tak ponořili, že jsme zapomněli na to nejdůležitější – náš vztah,“ dodal Hamilton.

Šestinásobný světový šampion před nedávnem varoval fanoušky i soupeře, když prohlásil, že letos pojede jako mašina a je na zcela jiné úrovni než kdy dřív.

