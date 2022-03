Lewis Hamilton si chce změnit jméno

Lewis Hamilton se dnes objevil na výstavě Expo 2020 v Dubaji a dostal několik dotazů. Už tradičním tématem je zisk osmého titulu. Hamilton bude mít letos další možnost ho získat a oddělit se tak od Michaela Schumachera, který má také sedm titulů.

Podle Hamiltona by to byla velká věc nejen pro něj ale i pro jeho rodinu. „Jsem opravdu hrdý na jméno své rodiny – Hamilton. Nikdo z vás možná neví, že se moje máma má příjmení Larbalestier. Právě teď se chystám dát si to do jména. Úplně nerozumím celé té myšlence, že když se lidé vezmou, tak žena ztratí své příjmení. Opravdu chci, aby jméno mé mámy pokračovalo se jménem Hamilton.“

Jezdec Mercedesu uvedl, že ke změně dojde „snad brzy“ a že na tom „pracuje“. Hamiltonovo současné celé jméno zní Lewis Carl Davidson Hamilton.

Na startovním roštu jsou mimochodem jezdci, kteří Hamiltonův „problém“ řešit nemusí. Ve španělsky mluvících zemích má člověk standardně i rodné příjmení své matky. Na startovním roštu máme dva Španěly a Mexičana s celými jmény – Sergio Pérez Mendoza, Carlos Sainz Vázquez de Castro a Fernando Alonso Díaz.

Hamilton bude mít telefonát s inženýry

Hamilton v Dubaji prozradil, že ještě dnes by měl mít telefonát s inženýry Mercedesu, kteří pokračují v analýze všech dat z testování.

„Opravdu doufám, že až večer skončím tenhle telefonát, tak se dozvím, že našli nějaké triky, našli nějaké způsoby, jak z tohoto auta vytěžit více,“ řekl Hamilton.

„Je tu spousta aut, která vypadají docela rychle. Alfa Romeo vypadala rychle, Valtteri vypadal rychle. Samozřejmě Red Bull vypadá v tuto chvíli neuvěřitelně rychle a Ferrari...ale my jsme bezpochyby nejlepší tým.“