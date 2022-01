Lewis Hamilton jako král zimní okurkové sezóny

Od posledního závodu v Abú Dhabí Lewis Hamilton nekomunikuje na sociálních sítích. Naposledy byl pak trochu oficiálněji spatřen čtyři dny po posledním závodě, kdy ho princ Charles pasoval na rytíře. Předávání cen FIA se nezúčastnil, přestože mu to nařizují pravidla.

Už v prosinci se objevily spekulace, že by mohl zklamaný Hamilton ve F1 skončit, nebo si minimálně vzít volno. Reálný základ pro podobné spekulace však neexistuje. Mlčení na sociálních sítích nelze přikládat větší váhu, než jakou reálně má. Nezapomeňme, že Hamilton už v minulosti například smazal všechny své příspěvky.

Podobně mluví i web F1 Insider, podle kterého Hamilton nekončí a naopak se v Coloradu připravuje na novou sezónu více, než kdy dříve. Dopřává si klid a je v kontaktu jen s přáteli, rodinou a Totem Wolffem.

Mercedesu se současné spekulace samozřejmě hodí. Získali mediální prostor úplně zadarmo. Toto Wolff proto spekulace ještě přiživuje a totéž platí pro Mercedes, který například před několika dny uveřejnil sérii fotografií. Za normálních okolností běžná vata okurkové sezóny, kdy není co publikovat, ale v atmosféře „nejisté“ budoucnosti Hamiltona podobné příspěvky fungují jako přilévání oleje do ohně.

Konci Hamiltona nevěří ani u největšího soupeře. „To ticho bylo součástí dramatu,“ usmívá se nad všemi fámami například šéf týmu Red Bull Christian Horner. Jeho kolega Helmut Marko je konkrétnější: „Pokud by na jeho konci bylo něco pravdy, byla by situace neklidná. V zákulisí by se už žhavily dráty, aby za Lewise našli náhradu. Ale nic takového se nestalo –žádné hovory, žádné interní spekulace. Ani u nás a ani nikde jinde.“

Sportovní ředitel F1 Ross Brawn to podobné: „Lewis chce být jediným rekordním mistrem světa a myslím, že má největší šance v Mercedesu.“

Mercedes představí svůj vůz 18. února.