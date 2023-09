Lewis asi trochu žárlí, reaguje Verstappen na Britova slova

Mediální přestřelka mezi Red Bullem a Mercedesem pokračuje. Verstappen reagoval na Hamiltonova slova o týmových kolezích.

Vše to odstartoval Toto Wolff, který se divil rozdílu mezi Verstappenem a Pérezem v Zandvoortu a nastínil, že Red Bull staví vůz tak, aby vyhovoval úřadujícímu mistrovi světa. To odmítl Max Verstappen i Christian Horner.

Lewis Hamilton pak uvedl, že Max Verstappen nikdy neměl tak silné týmové kolegy jako on.

„Možná Lewis trochu žárlí na můj současný úspěch,“ řekl Verstappen pro Telegraaf. „Nejspíše si myslí, že takovými výroky něco získá, ale mně je to jedno.“

„Myslím, že pro Mercedes je těžké se vyrovnat s prohrou po všech těch letech, kdy toho tolik vyhrávali. V určitém okamžiku ale musíte být realisté. Pak musíte být schopni ocenit to, co dělají ostatní týmy. My jsme to v letech jejich dominance vždy dělali.“