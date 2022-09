Lev Singapuru. Sebastianu Vettelovi se nejvíce dařilo na okruhu Marina Bay

Každý pilot formule 1 má v kalendáři svůj oblíbený okruh, který mu typologicky sedí, kde se mu vždy nadmíru daří, kde dokáže být neskutečně rychlý a doslova předvádět zázraky. Pro Vettela je takovým okruhem Singapur.

V minulosti se Felipe Massa vždy rád vracel do Turecka, kde se mu podařilo vyhrát tamní grand prix třikrát za sebou, Jensonu Buttonovi seděl okruh v Melbourne, Kimi Räikkönen byl zase pro své čtyři triumfy v Belgii titulován „králem Spa“. Michael Schumacher naprosto dominoval Velké ceně Francie na trati Magny-Cours a Lewis Hamilton nejvyššího počtu svých triumfů dosáhl v Maďarsku a na domácí půdě ve Velké Británii. Pro Sebastiana Vettela je takovým okruhem Marina Bay v Singapuru, kde Němec od roku 2008, kdy se trať poprvé stala součástí kalendáře formule 1, zvítězil celkem pětkrát, získal čtyři pole position a z 12 odjetých podniků chyběl na stupních vítězů pouze čtyřikrát. V každém dokončeném závodě skončil minimálně v elitní pětce. Nyní jej po dvouleté pauze, kdy se na Marina Bay grand prix nekonaly, čeká jeho úplně poslední Velká cena Singapuru. Není lepší příležitosti připomenout si rok po roce veškerá tamní Vettelova vystoupení.

2008 Startoval: 6.

Dojel: 5. V premiérovém závodě pod umělým osvětlením v roce 2008 předvedl tehdy 21letý Sebastian Vettel ve službách týmu Toro Rosso velmi slušný výkon. Němec do Singapuru odjížděl posílen svým premiérovým triumfem na Monze, kterým doslova šokoval svět formule 1. Do Velké ceny Singapuru se kvalifikoval jako sedmý, ale díky penalizaci Nicka Heidfelda se posunul na šesté místo startovního roštu. Na startu se Vettel úspěšně vyvaroval úvodní skrumáži a kroužil na pátém místě za Robertem Kubicou. Výjezd safety caru v průběhu grand prix mu příliš do karet nehrál, i tak ovšem nakonec Němec dokázal své toro rosso dovést na páté příčce. Ve hře bylo dokonce i vyšší umístění: „Mohl jsem dojet i čtvrtý, kdybych neztratil pozici vůči Timu Glockovi, když jsem netrefil brzdný bod, ale s pátým místem můžeme být spokojeni,“ nechal se Vettel slyšet po zisku svého třetího nejlepšího výsledku sezóny v závodě, který za značně kontroverzních okolností vyhrál se svým renaultem Fernando Alonso.

Foto: Getty Images / Clive Mason

2009 Startoval: 2.

Dojel: 4. V roce 2009 se Vettel v Singapuru kvalifikoval do první řady po bok Lewise Hamiltona, neodstartoval však úplně nejlépe, v nájezdu do první zatáčky se přes něj přehnal Nico Rosberg s williamsem a pouze s velkým úsilím za sebou Vettel udržel Fernanda Alonsa. Po penalizaci Rosberga byl Němec jediným pilotem, který dokázal zajíždět podobné časy jako vedoucí Hamilton, po své druhé zastávce ale i on obdržel penalizaci průjezdu boxovou uličkou za překročení maximální povolené rychlosti v boxech. Přesto nakonec dokázal i přes své problémy s brzdami a ztrátu pravého zpětného zrcátka dojet na ještě slušném čtvrtém místě.

Foto: Getty Images / Vladimír Rys

2010 Startoval: 2.

Dojel: 2. V nesmírně vyrovnaném a dramatickém ročníku 2010 nabídla velká cena v ulicích nočního Singapuru epickou bitvu dvou velikánů – Sebastiana Vettela a Fernanda Alonsa. Španěl dokázal Vettela porazit v kvalifikaci a i na startu grand prix si podržel vedoucí pozici. Následně Vettel jezdil takřka po celý závod v rozestupu dvou sekund za Alonsem a nepřestával Španěla dostávat pod enormní tlak. Sebemenší chyba mohla kdykoliv rozhodnout o osudu velké ceny. Šanci na předjetí mohly nabídnout zástavky v boxech, ale oba vedoucí jezdci ke svým mechanikům zamířili ve stejném okruhu závodu. Vettel sice svůj tlak ještě vystupňoval v závěru velké ceny, kdy kroužil téměř přilepený na zadní části Alonsova ferrari, Španěl však zachoval chladnou hlavu a svou pozici ubránil. V cíli dělilo oba piloty pouhých 293 tisícin sekundy. Vettel se mohl alespoň radovat ze zisku svého zdejšího prvního pódiového umístění. Zisk cenných bodů v Singapuru mladému Němci pomohl k tomu, aby se stal na konci ročníku nejmladším mistrem světa v historii formule 1.

Foto: Getty Images / Clive Mason

2011 Startoval: 1.

Dojel: 1. V roce 2011 si Vettel konečně mohl v Singapuru poprvé vítězně zamávat svým pravým ukazovákem. Němec rovněž premiérově na trati Marina Bay startoval z pole position. Závod pro Vettela rozhodně nebyl tak náročný jako v předchozím roce, tentokráte si po povedeném startu bez výraznějších komplikací dojel pro pohodlný triumf, přestože jej Jenson Button se svým mclarenem v závěru grand prix stahoval. Vettel byl v této fázi sezóny v naprosté pohodě, s více než 100bodovým náskokem dominoval ročníku a již v následující Velké ceně Japonska oslavil zisk svého druhého titulu mistra světa.

Foto: Getty Images / Paul Gilham

2012 Startoval: 3.

Dojel: 1. O rok později dokázal Vettel svůj triumf ze Singapuru zopakovat, byť za poněkud odlišných okolností. Němec na okruh Marina Bay přijížděl se ztrátou 39 bodů na lídra šampionátu Alonsa a nutně potřeboval dobrý výsledek, aby z bodového náskoku svého soupeře o titul mistra světa něco ukrojil. Do velké ceny vyrážel ze třetího místa a okamžitě po startu se mu podařilo předjet Pastora Maldonada, který se dříve kvalifikoval se svým williamsem na překvapivém druhém místě. Tempo udával na mclarenu neohroženě jedoucí Hamilton, který měl na dosah zopakování svého triumfu na singapurské trati z roku 2009, ovšem kvůli poruše převodovky musel Brit ve 23. kole odstoupit a vedení přenechal do té doby druhému Vettelovi. Pro Němce pak již nepředstavovalo výraznější problém dovézt svůj red bull opět na prvním místě. Své vítězství Vettel věnoval památce zesnulého Sida Watkinse. Vettel v závodě rozzářil temné ulice Singapuru LED diodami na své ochranné přilbě. Jak Vettelův památný design helmy vznikl a fungoval, odhalil v roce 2020 pro britský magazín Motor Sport designér Jens Munser: „Byla to elektronika z dětské hračky, použili jsme ji s velmi plochými LED diodami. Někdo se mě ptal, jak jsem to udělal, všichni si mysleli, že jsem do helmy vyvrtal díry, ale tak to nebylo. Bylo to na helmě a propojeno elektrickým vedením. Abych dostal energii do LEDek, dal jsem tam speciální stříbro, které fungovalo na přilbě jako elektrický drát.“ Po závodě FIA veškerou elektroniku na helmách zakázala.

Foto: Getty Images / Paul Gilham

2013 Startoval: 1.

Dojel: 1. V suverénní druhé části ročníku 2013 Vettel v Singapuru završil svůj vítězný hattrick na okruhu Marina Bay. Němec se zde podruhé kvalifikoval na pole position, start měl ovšem lepší Nico Rosberg se svým mercedesem. Rosberg však neodhadl nájezd do první zatáčky, vyjel z trati a Vettel se chytrým manévrem vrátil na svou předchozí startovní pozici. Poté již své umístění ve zbytku závodu znovu nepustil a dojel si s více než půlminutovým náskokem pro další suverénní vítězství, své 33. v kariéře. „Posledních deset kol bylo nekonečných. Udržoval jsem se v koncentraci tím, že jsem si neustále připomínal, jak snadno tady můžete udělat chybu. Zdi jsou hodně blízko a pokud nedáváte pozor, můžete skončit velice rychle,“ říkal Němec po závodě.

Foto: Getty Images / Paul Gilham

2014 Startoval: 4.

Dojel: 2. Po čtyřech mistrovských titulech v řadě představovala z výsledkového hlediska sezóna 2014 pro Vettela, který v průběhu ročníku ani jednou nezvítězil, zcela jistě zklamání, nicméně byl to znovu právě okruh Marina Bay, kde Němec podal svůj patrně nejlepší výkon sezóny. V kvalifikaci sice byl poražen i svým týmovým kolegou Danielem Ricciardem a do závodu měl vyrážet až jako čtvrtý, ovšem po odstoupení Nica Rosberga ještě před startem velké ceny a povedeném průjezdu úvodními zatáčkami již kroužil na druhém místě za vedoucím Hamiltonem. V 52. kole se po své poslední zastávce v boxech pro nové pneumatiky za Vettela propadl i Hamilton, a Němec si tak alespoň na jedno kolo mohl vychutnat vedení ve velké ceně, než jej Brit na čerstvých gumách rychle dostihl a pohodlně předjel. I přesto se Vettel v cíli radoval z nejlepšího výsledku sezóny. „Nemělo smysl bojovat na konci s Lewisem, on byl na čerstvých gumách a já jsem si musel hlídat ty svoje, abych závod vůbec dokončil,“ vysvětloval po skončení grand prix Němec.

Foto: Getty Images / Lars Baron

2015 Startoval: 1.

Dojel: 1. V roce 2015 přestoupil Sebastian Vettel z Red Bullu do Ferrari a zisk své vůbec první pole position v barvách stáje z Maranella oslavil právě v Singapuru. Ferrari Vettelovou zásluhou ovládlo kvalifikaci poprvé od Velké ceny Německa 2012. V závodě neměl Němec sebemenší konkurenci, skvěle odstartoval a poté s naprostým přehledem získal své čtvrté vítězství na singapurské trati. Po průjezdu pod šachovnicovým praporkem si tak mohl Němec na oslavu vítězství Ferrari v italštině zanotovat svou upravenou verzi populární skladby L’Italiano z roku 1983. Zvětšit video

2016 Startoval: 22.

Dojel: 5. Sezóna 2016 žádné další vítězství Vettelovi ani týmu z Maranella nepřinesla. V Singapuru navíc závod Němci výrazně zkomplikovaly penalizace – v důsledku výměny převodovky a použití různých dalších komponent pohonné jednotky startoval Vettel do velké ceny v úzkých singapurských uličkách, kde je předjíždění poměrně obtížné, až z posledního 22. místa. To však Vettelovi nezabránilo podat další skvělý výkon. Díky dobře zvolené alternativní strategii, skvělému tempu a několika povedeným předjížděcím manévrům skončil Němec v cíli pátý a byl v hlasování fanoušků zvolen jezdcem dne.

Foto: Getty Images / Clive Mason

2017 Startoval: 1.

Dojel: závod nedokončil V roce 2017 Vettel bojoval o titul mistra světa s Hamiltonem a na své oblíbené trati v Singapuru se chtěl vrátit do čela šampionátu, jehož vedení mu v předcházejícím závodě na Monze Hamilton uzmul. První část závodního víkendu Němec zvládl na jedničku a díky parádně zajetému kolu se v Singapuru již počtvrté kvalifikoval na pole position, zatímco Hamilton byl až pátý. Nikdy předtím se nestalo, že by z pole position závod v Singapuru Vettel ztratil. Start grand prix ovšem přinesl památnou katastrofu, která dodnes budí fanoušky Ferrari ze spaní. Na deštěm zmáčené trati vyrazil ze čtvrtého místa nejlépe Vettelův týmový kolega Kimi Räikkönen, ale Fin se při snaze prosmýknout se po levé části trati na první místo srazil s Maxem Verstappenem z Red Bullu i Vettelem. Räikkönen s Verstappenem odstoupili okamžitě, Vettel se ještě snažil v závodě pokračovat, ale na výjezdu ze třetí zatáčky se roztočil, narazil do svodidel a kvůli značnému poškození svého ferrari musel vůz odstavit. Závod ovládl Hamilton, který svůj náskok na čele šampionátu navýšil ze tří na 28 bodů. Singapurský incident je obecně považován za klíčový moment tehdejšího souboje o mistrovský titul.

Foto: Getty Images / Lars Baron

2018 Startoval: 3.

Dojel: 3. Sezóna 2018 byla nejsilnějším ročníkem pro Ferrari od roku 2008 a Vettel během ní získal pro stáj z Maranella celkem pět vítězství. V Singapuru se ovšem Němci toho roku mimořádně nedařilo. Přestože po povedeném startu ze třetí příčky předjel Maxe Verstappena a dostal se na druhé místo za vedoucího Hamiltona, doplatil následně Vettel na špatnou volbu strategie ze strany týmu, když musel odkroužit prakticky celý závod na jedné sadě ultra měkkých pneumatik. Plánovaný undercut Ferrari na vedoucího Hamiltona se navíc proměnil v overcut ze strany Verstappena, a Němec se tak znovu propadl na třetí příčku, kde velkou cenu s poměrně velkou ztrátou na vítěze beznadějně dokroužil.

Foto: Getty Images / Clive Mason