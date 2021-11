Lev Hamilton použije v Saúdské Arábii své ohnivé nádobíčko, slibuje Wolff

„Tohle bylo Lewisovo suverénní vítězství,“ řekl Wolff po závodě.

„Vpředu kontroloval tempo a dělal vše, co potřeboval. Na Interlagosu se probudil lev, a to jsme viděli i dnes v Kataru!“

„Pro Saúdskou Arábii připravíme naše ohnivé vybavení, které jsme tento víkend nepoužili,“ uvedl Wolff s odkazem na pohonnou jednotku, která jim v Brazílii poskytla obrovskou výhodu před Verstappenem.

Bottas měl defekt a závod nedokončil. Mercedes tak získal 25 bodů, Red Bull o 6 více a v šampionátu už vede Mercedes jen o pět bodů.

„Je to zvláštní, protože prvotní pocit je hořkosladký,“ řekl Wolff pro Sky Sports F1. „Oba šampionáty jsou teď tak důležité. Lewis byl skvělý. Ztráta jednoho bodu je trochu nepříjemná, ale je skvělé, že vyhrál závod.“

„Ačkoli s výsledky závodu odjíždíme se smíšenými pocity, tempo vozu v posledních dvou závodech bylo povzbudivé. Lewis kontroloval závod vpředu a to je dobrý signál pro to, co nás čeká v Saúdské Arábii a Abú Dhabí.“

„Auto je rychlé na rovince a dobré v zatáčkách. Degradace je v pohodě i v závodech na Blízkém východě a ty nás čekají ještě dva.“

„Musíme tlačit na pilu. Maximálně útočit. Musíme dohnat ztrátu, dohnat nějaké body, a to je přesně to, co uděláme. Saudská Arábie by pro nás měla být dobrou tratí, ale víme, že letos, když si myslíte, že je dobrá, může se to otočit.“

Podle Wolffa by ztráta šampionátů nebyla katastrofou. „Kdybyste nám řekli, že to bude pokračovat do Saúdské Arábie nebo do konce sezony, brali bychom to,“ řekl Wolff, podle kterého Mercedesu ublížily na začátku sezóny změny pravidel.

„Kdokoli vyhraje šampionát, zaslouží si ho vyhrát,“ prohlásil Wolff a dodal, že ztráta šampionátu by „stála možná jednu bezesnou noc, možná dvě“, pokud by k tomu došlo.

„Bylo by to nepříjemné, ale můžeme to akceptovat, není to konec světa. Vrátíme se, vrátili bychom se silní. Vrátili bychom se silní v příští sezóně a v dalších sezónách.“