Letošní závody rozhodnou o budoucnosti starých okruhů, myslí si Sainz

Jean Todt už potvrdil, že F1 pracuje na standardní verzi kalendáře pro rok 2021, i když bude nutná flexibilita pro případ, že se situace v některých zemích zhorší, nebo dojde k omezení cestování.

Letos se do mimořádného kalendáře dostaly hodně netradiční okruhy. Mohl by se později některý z nich vrátit? Podle Sainze to závisí na tom, jakou show poskytnou.

„Pokud tyto okruhy ze staré školy poskytnou velkolepé závody a zábavné závody, lidé z F1, FIA a FOM budou přemýšlet o tom, proč jezdit na moderních okruzích, když staré okruhy nabízí takovou show.“

„Pokud však budou tyto staré okruhy produkovat nudné závody, všichni řekneme, že moderní okruhy musí mít design jako Baku – s velmi dlouhými rovinkami, středním sektorem s mnoha zatáčkami a rovinkami s mnoha slipstreamy a spektakulárními závody. Záleží na tom, co se bude dít v následujících závodech. Rozhodnou o budoucnosti.“

„Myslím, že až jezdci pojedou v Mugellu, Nürburgringu a Imole, tak je to bude bavit, protože jsou to okruhy, které jsou na jedno kolo velmi zábavné. Ale pokud nevyrobí show, nebude tam nic užitečného.“

Podle Sainze to nemůže být jen zábavné pro jezdce, ale musí jít také o show pro diváky v televizi.

Na přelomu října a listopadu zavítá F1 znovu do Imoly. Závodní víkend ale bude tentokrát jen dvoudenní.

„Nejezdit v pátek v Imole, bude výzva, protože obvykle se od pátku do soboty hodně naučíme a existuje mnoho hodin na analýzu dat.“

„Ale nemyslím si, že se něco změní na Nürburgringu nebo v Mugellu, kde budeme mít celý pátek. Imola bude zajímavým testem, jak by F1 vypadala bez pátků.“