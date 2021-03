Letošní vůz ukazuje slibné náznaky, říká Leclerc

Italská stáj má po loňském ročníku, který byl z pohledu celkového umístění nejhorší za 40 let, co napravovat.

Ferrari během zimy zapracovalo na nové pohonné jednotce a spolu s vylepšenou aerodynamikou doufá v úspěšnější sezónu.

Na hodnocení celkové výkonnosti je ještě brzy, Leclerca přesto těší skutečnost, že vůz v testech na trati potvrzuje to, co ukazovaly už počítačové simulace v továrně.

„Dojmy byly opět dobré. Včera ráno jsme prošli celým programem, ale podmínky jsou tu velmi, velmi zrádné. Je velmi teplo a větrno, takže je teď dost obtížné dělat srovnání s minulým rokem. Vše je to relativní k ostatním, kolik se zlepšili v porovnání s námi. Ale ano, jsou tam slibné náznaky, ale až do první kvalifikace nebudeme vědět, jak to je,“ řekl Leclerc.

Jednou z oblastí, na které muselo Ferrari přes zimní přestávku zapracovat, byla stabilita zadní části vozu.

„Myslím, že jsme na tom zapracovali a první data, která jsme měli na trati, korelují s těmi, které jsme měli před tímto testem v Maranellu, takže už tohle je pozitivní.

„Ale poskytnout v těchto podmínkách nějakou zpětnou vazbu nebo pocit z vozu je velmi, velmi obtížné. Ale vidět, že jsme na tom trochu pracovali a že data korelují s těmi, které jsme měli v Maranellu, je dobrým znamením.“

Podle Leclerca se zlepšila také pohonná jednotka. Celkové srovnání s dalšími pohonnými jednotkami ale podle něj bude možné, až všichni pojedou naplno.

„Všechno se zdá být celkem dobré. Je ale těžké to teď komentovat, nikdo nic netlačí do limitu, obzvlášť v těchto podmínkách. Zatím je to jen začátek, ale všechno vypadá dobře a souhlasí to s tím, co jsme očekávali.“