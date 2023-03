Letošní vůz Mercedesu je prý stejný jako loňské auto

Lewis Hamilton se v pátek v Džiddě trápil a přiznává, že bude potřebovat velkou dávku trpělivosti.

Lewis Hamilton (6./11.)

Mercedesu se v Bahrajnu příliš nedařilo. Páteční tréninky v Saúdské Arábii napovídají, že tento víkend přinese obdobný scénář.

„Druhý trénink byl hodně podobný tomu prvnímu. Ztrácíme tak sekundu, trápil jsem se v obou trénincích. Vůz W14 je prakticky stejný jako W13. Snažíme se hrát si s detaily, aby se zlepšilo vyvážení auta. Letošní vůz se zkrátka obtížně řídí.

Vím ale, že v továrně všichni jedou na maximum. Je to jen otázkou času, musíme být trpěliví,“ řekl Hamilton.

George Russell (6./5.)

Ani Russell nebyl po trénincích zrovna optimisticky naladěn. Ztrátu, kterou teď Mercedes má, se do neděle rozhodně nepodaří stáhnout.

„Můžeme jen vyjet na trať a dělat maximum s tím, co máme. Musíme se pokusit trefit ideální nastavení. Přes noc ale sekundu nenajdeme, byť bych si to hodně přál. Lidi z týmu by si to za svou práci zasloužili.

Musíme auto poznávat a nastavit jasný směr, kterým se chceme vydat. Pro kluky a holky z továrny je to důležité. Zde na závodišti se společně se inženýry můžeme pouze snažit naložit co nejlépe s materiálem, který máme. Zlepšení si vyžádá čas, tento víkend jsme nasadili nějaké novinky, ale jde spíše o detaily,“ přiznal Russell.