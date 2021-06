Letošní vůz McLarenu se neřídí snadno, připouští i Norriss

Daniel Ricciardo se zatím v McLarenu trápí. Není ale jediným jezdcem, který má menší či větší problémy s přestupem. Podle McLarenu to může souviset i s letošním vozem.

„Letos je auto jiné a jsou na něm jiné věci, kvůli kterým musíte řídit jiným způsobem,“ řekl Norris v Baku.

„S každým dalším závodem se toho o autě stále hodně učím. Řekl bych, že Monako byla moje nejlepší kvalifikace, kterou jsem absolvoval, ale v předchozích kvalifikacích a závodech jsem dělal chyby, protože jsem o autě nevěděl dost.“

Norris uvedl, že se musí letošnímu autu hodně přizpůsobovat. „Rozdílů je určitě hodně a přechod z loňského roku, posledních dvou let, na letošní rok nebyl jednoduchý.“

„Nemohu řídit tak, jak bych chtěl. Je to prostě o tom, že se musíte přizpůsobit. Každé auto ve F1 je jiné a musíte si na něj zvyknout.“

Ricciardo uvedl, že se snaží s přechodem k novému týmu i současným vozem poprat.

„Minulý týden jsem strávil na simulátoru pěkných pár dní a opravdu jsem se snažil udělat krok zpět a pochopit, co se děje, jak auto funguje a co je tak nějak potřeba udělat, aby auto fungovalo dobře,“ řekl Ricciardo.

„Nechci říkat, že jsem začínal od nuly, protože prvních pár závodů jsem se určitě trochu učil, ale prostě jsem měl více otevřenou mysl, pokud jde o můj přístup. Zkoušeli jsme spoustu různých věcí a dokonce i takové, které mi nepřipadají správné. Vyzkoušíme je a pak pochopíme, proč to nefunguje. Zkrátka jsme si hodně hráli. A určitě mi teď některé věci připadají jasnější a myslím, že to bylo opravdu produktivní. Takže už se těším, až to uvedeme do praxe.“