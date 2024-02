Letošní vůz Ferrari se od prvních metrů chová zdravěji než ten loňský, tvrdí Leclerc

Ferrari v úterý představilo svůj nový monopost pro nadcházející sezonu. Krátce poté do vozu SF-24 usedli piloti italské stáje Charles Leclerc a Carlos Sainz, aby na dráze ve Fioranu absolvovali zkušební shakedown.

I když šlo jen o kratičký test, nechal se po něm prvně jmenovaný pilot slyšet, že má z nového vozu lepší prvotní pocit, než tomu bylo v případě loňského monopostu s označením SF-23.

„Vzpomínám si na první kola vloni a tehdy jsem nebyl s chováním auta příliš spokojen,“ uvedl monacký pilot, kterého cituje web Crash.net.

„Vůz se řídil obtížně. Letos se auto zdá zdravější a lépe postavené,“ prohlásil dále Leclerc, který si zároveň uvědomuje, že jeho první dojmy nemusí nutně znamenat, že Ferrari letos bude mít lepší seznonu než vloni, kdy vyhrálo pouze jeden závod.

„Na druhou stranu chci zdůraznit, že to neznamená nic z pohledu konkurenceschopnosti vozu. V případě, že by ostatní týmy udělaly ještě větší krok vpřed, pak sice může být naše auto jednodušší na řízení, ale když nebude dostatečně rychlé, nebude tam, kde by mělo být,“ dodal.