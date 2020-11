Letošní tureckou kvalifikaci si Hamilton užil nejméně ze všech ve F1

Silný déšť a kluzký povrch dráhy v Istanbulu prověřily řidičské schopnosti pilotů v sobotním tréninku i odpolední kvalifikaci, která musela být v Q1 přerušena.

Mercedes letos poprvé nezískal pole position. Hamilton obsadil šesté místo a jeho týmový kolega Valtteri Bottas skončil až devátý.

„Byla to rozhodně jedna z nejméně příjemných, ne-li vůbec nejméně příjemná kvalifikace jakou jsem kdy zažil. Tato trať a její tvar je skvělá, ale přilnavost je tak malá, že nemůžete projíždět zatáčkami takovou rychlostí, jakou byste chtěli. Byla to výzva a výzvy jsou vždy dobré,“ řekl Hamilton.

„Přilnavost trati je nejhorší, jakou jsem kdy za ty roky závodění zažil. Když uvážím, kolik máme přítlaku, byla to výzva. Dnešní mokro to ještě ztížilo. Rozhodně jsme byli omezeni přilnavostí a teplotou, s prací, kterou jsme odvedli, jsem ale spokojen.“

Kvůli problémům s pneumatikami nedokázal Hamilton během pátečních tréninků se svým týmem pracovat na nastavení pro závod. „Nemám tušení, jaké auto pod sebou zítra (v neděli) budu mít. Když bude sucho, netuším, jak se bude chovat. Když bude mokro, vím, že to bude tak špatné jako dnes. Jsme tu všichni na stejné lodi, všichni se trápíme. Je to opravdu cool. Gratuluji Lancovi k pole position, je to úžasné. Těšíme se, že s nimi budeme zítra bojovat.“

Bottas nedokázal zahřát pneumatiky

Zatímco piloti Racing Pointu prvním a třetím místem dosáhli letošních nejlepších kvalifikačních výsledků, Mercedes v Turecku zaznamenal nejhorší letošní kvalifikaci. Hamilton dosud neskončil v kvalifikaci hůře než druhý (ačkoliv v Rakousku byl na roštu po penalizaci odsunut na páté místo, pozn. redakce), a Bottas skončil nejhůře čtvrtý. V Turecku Fin získal deváté místo.

„Ano, bylo to náročné. Hlavním problémem bylo, že naše rozhodnutí jít v Q3 tak pozdě na přechodné pneumatiky nebylo správné, jelikož jsem nedokázal přimět pneumatiky pracovat, to udělalo rozdíl těch mnoha, mnoha sekund,“ řekl Bottas, který za Lancem Strollem zaostal o 5,493 sekundy.

„Nemohl jsem udržet teplotu v pneumatikách, tak je to po celý víkend. Když je nedokážete zahřát, jsou jako z plastu, jako byste byli na ledě. Když dokážete přimět pneumatiky fungovat, můžete v kole vydělat spoustu sekund.

„Je velmi snadné jít přes limit, je to psychicky velmi náročné. Musíte být neustále velmi soustředění, jelikož jedna chyba může zničit celou kvalifikaci. Alespoň jsem většinu kvalifikace zůstal na trati.“