Letošní sezona byla emocionálně náročná. Nechtěl bych ji zažít znovu, přiznává Allison

Mercedes letos prožil sezonu jako na houpačce. Na jednu stranu obsadil v Poháru konstruktérů až čtvrtou pozici, na druhou pak získal tři vítězství, což je o dvě více než za předchozí dva roky dohromady.

V souhrnu byl nicméně rok 2024 pro Mercedes, který má jen ty nejvyšší ambice, zklamáním. To potvrzují i aktuální slova technického ředitele týmu Jamese Allisona.

„Tento rok bych si nechtěl zopakovat. Byl emocionálně náročný,“ uvedl zkušený inženýr v týmovém videu.

„Byl jako jízda na horské dráze – od extrémního zklamání na začátku, přes velký vzestup a následný útlum s několika záblesky. Celkově tým cítí, že promarnil příležitost,“ přiznal Allison, který pro Mercedes pracuje od roku 2017 a podílel se tak na stavbě vozů, které v letech 2018 až 2021 získaly čtyři mistrovské tituly v rámci hodnocení týmů.

„Celkově je v týmu cítit promarněná příležitost. Nedosáhli jsme našich cílů. Sledovat, jak ostatní vyhrávají šampionáty, zatímco vy tomu jen přihlížíte, není vůbec zábavné. Byl to tedy těžký rok,“ pokračoval v hodnocení inženýr.

„Když jsem viděl úsměvy na tvářích lidí z McLarenu (po finále v Abú Zabí, kde si McLaren zajistil titul v Poháru konstruktérů, pozn. red.), tak jsem si říkal, že si to zaslouží a zároveň, že jim to závidím. Něco takového vás naplní touhou zažít to znovu i s naším týmem,“ dodal Allison.