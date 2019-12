Letošní šampionát jsme ztratili už vloni, říká Binotto

„Myslím, že jsme tento rok prohráli při navrhování tohoto auta,“ řekl Binotto pro Motorsport.com. „Nebyli jsme totiž konkurenceschopní na začátku sezóny. A má to své příčiny. Myslím si, že projekt našeho auta nebyl dost dobrý.

„Ukázali jsme dobrý vývoj v průběhu sezóny. Obecně vzato ale náš design nebyl tak dobrý ve srovnáni s naším hlavním konkurentem. O tom to podle mě je.“

Ferrari sice vyhrálo až ve Spa, ale první vítězství mohlo získat relativně brzy – v Bahrajnu. Leclerca ale postihl problém s motorem. Týmu se problémy se spolehlivostí nevyhnuly ani v dalších částech sezóny.

„Bylo to náročná sezóna,“ pokračuje Binotto. „Byla tam spousta práce. Restrukturalizovali jsme, reorganizovali jsme tým. Mezitím jsme se vždy snažili vylepšit auto a myslím, že v průběhu sezóny se nám to do určité míry dařilo. Ale teď je sezóna u konce a my se díváme především na na tu další.“

„Víme o některých našich slabinách, ve kterých v porovnáni s nimi ztrácíme a vynakládáme veškeré úsilí, abychom to vyřešili.“

„Nevím, jaká bude situace na začátku příští sezóny. Momentálně to nikdo nemůže vědět. Důležité je, že tým zůstává sjednocený, neustále koncentrovaný, tvrdě a dobře pracuje a má vysokou motivaci.“

Foto: Getty Images / Charles Coates