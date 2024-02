Letošní rok nepovažujeme za přechodný, říká Vasseur

Tím, že se Ferrari od sezony 2025 rozhodlo podepsat sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona, naznačilo, jakým směrem se chce v budoucnosti vydat.

Jeho šéf Frédéric Vasseur navzdory tomu nicméně vyloučil, že by Ferrari chtělo letošní sezonu vypustit a již nyní se soustředit na nadcházející ročníky.

„Ta to rozhodně nebude, sezona 2024 pro nás nebude přechodným rokem. Je to pro nás docela důležitá sezona a plně se na ní soustředím,“ uvedl podle Autosportu Vasseur.

„Myslím, že nejlepší způsob, jak se něco připravit, je odvést dobrou práci. To znamená, že se soustředíme na ročník 2024, ve kterém se chceme dostat co nejvýš. Chceme vyhrávat závod a pokračovat v naší cestě. Na rok 2025 nechceme vůbec myslet,“ prohlásil Francouz, kterého čeká druhý rok v čele stáje z Maranella.

Už během toho prvního začal Vasseur pracovat na personálním posílení italské stáje, a stejně tak na nastavení procesů. Přesto je podle něj dál co zlepšovat.

„Stejně jako DNA, i v našem případě platí, že pokud se začnete spokojovat s tím, co máte, jste mrtví. Znamená to, že se musíte snažit o neustále zlepšování a odstraňování slabin. Je to nekonečný projekt. Jde to den za dnem. Myslím však, že tým posilujeme a že děláme kroky vpřed,“ dodal na toto téma Vasseur.