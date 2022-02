Letošní rok bude pro Aston Martin opravdovou zkouškou, říká Vettel

„V této fázi každý doufá, že bude na vrcholu,“ řekl Sebastian Vettel na prezentac nového vozu.

„Když se podíváte na stupně vítězů, budou letos vypadat pořád stejně, takže je tam místo jen pro jednoho. Ale doufáme, že na tom budeme mnohem lépe než vloni. Letos máme možnost auto vyvíjet, což jsme vloni nedělali snad více než tři čtvrtě sezony. Bude to tedy hodně jiné. Vloni jsme samozřejmě od začátku věděli, že to bude dlouhá a náročná sezona. Doufáme, že to bude lepší.“

Tým opustil bývalý ředitel Otmar Szafnauer a na jeho místo byl jmenován Mike Krack.

Na otázku Autosport, zda nehrozí, že rychlá expanze a změny odstraní výhody, které tým v minulosti měl díky tomu, že byl štíhlým a efektivním týmem, Vettel odpověděl: „Pokud říkáte, že minulost byla štíhlá a zlá, pak doufám, že současnost není tlustá a hezká.“

„Myslím, že pravda je taková, že tým se pochopitelně rozrůstá. Mít změny ve vedení je vždy trochu zádrhel nebo otřes a bude trvat nějaký čas, než se to srovná. Ale doufejme, že se nám podaří táhnout za jeden provaz a navzdory tomu, že se rozrosteme, budeme štíhlejší, respektive efektivnější v našich procesech.“

„Myslím, že tento rok pro nás bude opravdovou zkouškou. A uvidíme, jak jsme dobří. Jak jsem řekl, vloni jsme nic neukázali, protože jsme se nesoustředili na to, abychom přinesli nějaké novinky, zatímco letos je to všechno o této sadě předpisů, o letošních vozech nebo o této generaci vozů a my budeme moci ukázat, co dokážeme vyrobit. A na základě toho bychom měli být hodnoceni.“

Vettel vyjádřil smutek nad odchodem Otmara Szafnauera, ale zároveň řekl, že se těší na spolupráci s Krackem, kterého zná – potkali se v době, kdy Vettel debutoval ve F1 v týmu BMW Sauber.

„Otmara jsem měl vždy rád a vycházel jsem s ním... a myslím, že je těžké s ním nevycházet. Rozhodně měl v týmu velmi ústřední roli. Hodně kluků ho znalo, protože tam byl už dlouho. Nepochybně je to velká změna. Ale těším se na to. Myslím, že Mike je skvělý, moc se těším, až s ním budu zase pracovat. Je vysoce hodnocen všemi, kteří s ním sdíleli cestu, takže uvidíme... je to upřímná odpověď, protože už je to pár let, ale myslím, že je to skvělý, výborný chlap a má skvělého ducha. Takže doufejme, že to bude silný přírůstek do týmu.“