Letošní renault je lepší než loňský, chybí mu ale přilnavost a přítlak

Ricciardo zakončil předsezónní testy třetím nejrychlejším časem v posledním dni na okruhu v Barceloně a podle svých slov byl velmi blízko tomu, aby z vozu dostal maximum.

Australan si pochvaluje zlepšení Renaultu během zimní přestávky, kdy vyzdvihl lepší vyvážení vozu.

„Zlepšili jsme celkové vyvážení našeho vozu. Mám pocit, že zadní část je lepší. Byli jsme schopni mít lepší výjezd ze zatáčky, takže tady nastalo zlepšení. Spolehlivost je zatím dobrá. Na to se Renault tento rok opravdu zaměřoval a zatím je to dobré,“ řekl Ricciardo.

„Slabé stránky vozu. Když se podíváme na kolo (Valtteriho) Bottase, a celkově to srovnáme například s Mercedesem, mají hodně přilnavosti vzadu i vpředu. Vypadá to, že zatáčkou mohou projet opravdu rychle a v nájezdu do ní mohou být agresivní. Zadní část drží, ale stejně tak přední. My tedy potřebujeme lepší přilnavost a více přítlaku.“

Ricciardo také cítí, že Renault zapracoval na oblastech, ve kterých měl problémy s loňským modelem.

„Je tu lepší zavěšení, které pomůže na hrbolatých částech okruhu. Na této trati (v Barceloně) to nezjistíte, protože je velmi hladká a obrubníky jsou ploché. Musíme proto jet do Melbourne na hrbolatý a drsný povrch, abychom zjistili, jestli je to lepší,“ dodal.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli