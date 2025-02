Letošní RB21 nemůže být horší než náš loňský monopost, tvrdí Verstappen

Přestože Max Verstappen vloni, nakonec poměrně přesvědčivě, získal čtvrtý mistrovský titul, s vozem RB20 nebyl často spokojen a rozhodně se nestal jeho oblíbeným modelem.

O neoblíbenosti RB20 z pohledu Nizozemce svědčí i jeho nynější slova, která na adresu loňského vozu Red Bull prohlásil.

Když měl totiž popsat, zda má z letošního vozu lepší pocit, uvedl, že ano, ale dodal, že jeho vítězný monopost z roku 2024 není žádným měřítkem.

„Letošní vůz nemůže být horší než ten loňský. Myslím, že směr, kterým nyní pracujeme, je dobrý,“ prohlásil Verstappen, jehož slova cituje Autosport.

„Musíme tak pokračovat a zjistit, kolik z toho můžeme vytěžit. V tuto chvíli jsme opravdu na začátku. O spoustě věcí stále diskutujeme a chceme je zlepšit. Už nyní si ale užívám velký rozdíl oproti loňsku,“ nechal se slyšet pilot Red Bullu.

Na dotaz, jak velký podíl má, na základě jeho zpětné vazby, na vývoji letošního monopostu, Verstappen odpověděl:

„U některých aut to není tolik potřeba. Co se týče mě a týmu, už vloni jsme od určitého okamžiku věděli, co nefunguje správně. Několik věcí se muselo proto změnit. Zpětnou vazbu dávám k tomu, co je potřeba změnit. Myslím, že jsme se hodně poučili. Snažili jsme se problémy vyřešit, ale uvidíme, jak se bude auto chovat v Austrálii, což je úplně jiný okruh než tady (v Bahrajnu).“