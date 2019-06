Týmy jednaly o letošních pneumatikách, které mají o 0,4 mm tenčí běhoun ve srovnání s loňskými pneumatikami. Velká část týmů má problém dostat a udržet pneumatiky v provozním okně.

Pokud by mělo dojít ke změně v průběhu sezóny, muselo by se na tom dohodnout nejméně 7 z 10 týmů. Existoval návrh, že by se vrátil tlustší běhoun.

Výsledek schůzky není žádným překvapením. Týmy se na změně nedohodly. Podle Auto Motor und Sport byl výsledek hlasování nerozhodný 5:5.

Foto: Pirelli