Letošní nadvláda velkých týmů byla očekávatelná, tvrdí technický šéf FIA

Rozestup top tří týmů od zbytku pole byl letos markantnější než v minulých letech. Podle FIA na tom nebylo po zavedení nových pravidel nic neočekávaného.

Dominance tria Red Bull, Ferrari a Mercedes nad ostatními týmy byla letos skutečně velká. Jeden údaj za všechny: během 22 závodů se bojovalo o 66 pódiových umístění a pouze jedno z nich získal pilot, který nezávodil pro tým velké trojky. Jednalo se o Landa Norrise, který svůj mclaren dovezl v Imole do cíle na třetí příčce.

Podle Mezinárodní automobilové federace to však neznamená, že by nová finanční a technická pravidla, zavedená v průběhu posledních dvou let, nefungovala.

„Není to nečekané. Než se účinek rozpočtových stropů projeví, bude to trvat několik let. Některé týmy si totiž stále nesou výhodu z minulosti,“ řekl Autosportu technický šéf FIA Nikolas Tombazis směrem k finančním omezením, se kterými musí týmy pracovat od roku 2021.

A právě výhody silných týmů z předchozích let se podle Tombazise projevily i při adaptaci na nové technické regule, které byly zavedeny před ročníkem 2022.

Řecký inženýr je navíc toho názoru, že rozestupy mezi týmy letos nebyly až tak dramatické.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o první rok platnosti předpisů, myslím, že rozdíly byly velmi malé. Pokud by šlo o pátý rok, bylo by to trochu znepokojivější, ale byl to teprve první rok,“ upozornil Tombazis.

„Když se podíváte zpět, například na sezony 2014 nebo 2009, kdy se rovněž zaváděly nové regule, tak rozdíly byly většinou větší.“