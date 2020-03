Letošní mclaren má „zcela zjevné slabiny“, říká Norris

McLaren sice z pohledu časů nepatřil k nejrychlejším, ale zato po Mercedesu a Ferrari obsadil třetí místo v počtu odjetých kol. Tým je s testy sice spokojen, Norris však poukazuje na první náznaky toho, v jakých oblastech McLaren ztrácí.

„Když zvážím, jak vyrovnaný je střed pole a jak těsné to bylo vloni, tak pokud máte nějaké slabiny, je to samozřejmě starost. Musíte pracovat na každé drobnosti. Každý tým má slabiny a je to jen o jejich minimalizaci,“ říká Norris.

„Myslím, že naše slabá místa jsou pro nás zřejmá, budeme na nich pracovat, snad je minimalizujeme a možná z nich uděláme naše silné stránky.“

McLaren by chtěl navázat na čtvrté místo z loňského Poháru konstruktérů, kdy byl nejlepším týmem ze středu pole.

Podle Norrise však tým ještě neobjevil plný potenciál letošního vozu. „Nemyslím si, že jsme už objevili skutečný potenciál. Rozumíme mu (autu), je tu ale spousta věcí, na kterých musíme zapracovat,“ řekl.

„Máme silné a slabé stránky. Slabiny jsou nám zcela zřejmé, před Austrálií na nich proto musíme zapracovat, pak si můžeme věřit. Jsou jiné věci, ve kterých jsme si jistí, přes zimu jsme se dost zlepšili,“ dodal.

Foto: Getty Images / Mark Thompson