Letošní Max byl nejvyzrálejší, říká Marko. Příští rok může být náš

Helmut Marko před začátkem sezóny odhadoval, že Red Bullu vyhraje pět závodů. Nakonec z toho byly tři vítězství. Red Bullu se letos nevedlo špatně.

„Mercedes je samozřejmě favoritem, ale myslím si, že rok 2020 může být náš rok,“ řekl Helmut Marko pro nizozemský web Formule 1.

„Pro Maxa to byla velmi vyzrála sezóna. Je to nejvyzrálejší Max, jakého jsme kdy viděli. Víme také, co můžeme očekávat od Hondy. Zatím splnili to, co nám slíbili.“

Jak bude vypadat příští sezóna z hlediska rozložení sil nevíme, ale co víme už dnes určitě – bude ve znamení mnoha spekulací. Jezdcům špičkových týmů bude končit smlouva. Týká se to také Verstappena. Mohl by přestoupit jinam?

„Nevím, jestli bychom měli mluvit se všemi, ale měli bychom alespoň mluvit s nejlepšími týmy,“ řekl Jos Verstappen o Maxově budoucnosti pro televizi Ziggo Sport.

„Pravidla zůstávají stejná, takže existuje větší šance, že Red Bull může bojovat už od začátku příštího roku. Naděje jsou dobré, ale uvidíme, jak se věci vyvinou.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson