Letos v kalendáři nebudeme, zní z Hockenheimu

Předpokládalo se, že by F1 mohla jet v Hockenheimu, Imole a Portimao. Prvně jmenovaný ale nyní potvrdil, že letos se na jeho trati vozy formule 1 prohánět nebudou.

„Od začátků jednání jsme hráli s otevřenými kartami,“ řekl mluvčí okruhu pro MotorsportWeek.com.

„Jinými slovy, vždy jsme zdůraznil – a mimochodem, setkali jsme se s absolutním pochopením ze strany formule 1 – že můžeme zorganizovat závod formule 1 pouze tehdy, pokud to pro nás nebude mít žádné finanční nevýhody ve srovnání s normálními traťovými operacemi.“

„V této krizové době, kdy se musíme vypořádat se ztrátami způsobenými koronavirem v řádu milionů eur, by byl jiný postup nezodpovědný vůči společnosti, jejím zaměstnancům a akcionářům.“

Hockenheim také uvedl, že musí dodržovat koronavirová opatření, která zavedl sát Bádensko-Württembersko, což znamená, že nelze uskutečnit závod s diváky.

V posledních hodinách se spekuluje, že by se F1 mohla přece jen vydat do Německa a to na Nürburgring, na kterém se jelo naposledy v roce 2013.

Ve hře jsou stále také Portimao a Imola.