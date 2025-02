Letos se mohu stát mistrem světa, věří Piastri

Australan Oscar Piastri se vloni dočkal svých prvních dvou výher v F1, když ovládl závody na Hungaroringu a v Baku.

Rodák z Melbourne, kterému s kariérou pomáhá jeho krajan a bývalý pilot F1 Mark Webber, nicméně v několika závodech nestačil tempu svého týmového kolegy Landa Norrise, což ve výsledku znamenalo, že se na rozdíl od něj nezapojil do přímého boje o titul.

To by však podle Piastriho, jenž vloni pomohl McLarenu k prvnímu titulu v Poháru konstruktérů od roku 1998, letos již nemuselo platit.

„Myslím, že se letos mohu stát mistrem světa,“ uvedl Piastri, kterého cituje web Motorsport.com.

„Mám pocit, že před dvanácti měsíci jsem do sezony vstupoval ještě s nějakými slabinami, kterými jsem si nebyl příliš jistý. V průběhu loňské sezony jsem je odstranil a nyní jde jen o to, abych si s nimi pokaždé poradil,“ prohlásil dále čtvrtý muž loňského pořadí jezdců.

„Vloni jsem během několika víkendů nebyl tak silný, jak jsem chtěl. Myslím si ale, že si buduji odolnost, abych se při takových víkendech dokázal rychleji přizpůsobit,“ nemá Piastri obavy z toho, že by jej letos v takové míře opět trápila nevyrovnanost výkonů.

„Na konci loňské sezony jsem řekl, že kvalifikace je něco, na čem chci zapracovat, ale myslím, že když projdeme spoustu detailů a věcí, zjistíme, že to není jen o lepších kvalifikacích. Jsou tu určitá specifika, která když dokážu vyřešit, zlepší se tím všechno. Pokud to dokážu, špatné víkendy by měly zmizet,“ je přesvědčen 23letý pilot.