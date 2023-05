Letos počtvrté na třetím místě. Alonso chce více

Čtyři z pěti letošních závodů formule 1 dokončil Fernando Alonso z Astonu Martin na třetím místě, naposledy v neděli ve Velké ceně Miami, kde opět na stupně vítězů doprovodil piloty Red Bullu. Na stupně vítězů nedosáhl Španěl jen před týdnem v Ázerbájdžánu, kde dojel čtvrtý.

V Miami díky zaváhání Maxe Verstappena v kvalifikaci Alonso startoval z první řady vedle Sergia Péreze, Red Bull však potvrdil svou letošní dominanci a obsadil znovu první dvě pozice v cíli.

„Na začátku roku byly stupně vítězů úžasné. Teď po čtyřech pódiích chceme samozřejmě více, alespoň druhé místo,“ řekl Alonso.

„Ale dva red bully jsou vždy neporazitelné a vždy jsou super rychlé. Jak jsem ale řekl, možná v Monaku nebo Barceloně budeme mít příležitost.“

Alonso má za sebou poměrně osamocený závod. Do cíle dojel 21 sekund za druhým Pérezem a 7 sekund před Georgem Russellem z Mercedesu.

V průběhu závodu měl dokonce čas sledovat počínání svého týmového kolegy Lance Strolla na velkoplošné obrazovce vedle trati v Miami. Kanaďan na body ale nedosáhl a skončil dvanáctý.

„Dnes to byl trochu osamocený závod. Možná jsme čekali trochu silnější soupeře, ale ferrari bylo horší, než jsme dnes čekali. Nikdy to není snadné, ale dnes to byl osamocený závod. Bereme pódium a jdeme do třech závodů za sebou v Imole, Monaku a Barceloně.“