Letos jsme na tom lépe než na začátku posledních dvou sezon, tvrdí Gasly

Když před sezonou 2020 došlo k přejmenování stáje Renault na Alpine, vyrukovali tehdejší představitelé týmu s plánem, podle kterého se měla francouzská ekipa stát během 100 závodů jedním z nejlepších týmů v F1.

Tyto předpoklady se však nenaplnily – a co hůř, v posledních dvou letech zaznamenal Alpine výkonnostní propad a jen relativně vydařený závěr loňské sezony pomohl organizaci z Enstone k tomu, aby si v Poháru konstruktérů zajistila šesté místo.

Podle Pierra Gaslyho, který v týmu působí od roku 2023, je však na tom nyní Alpine lépe než na začátku loňské či předloňské sezony.

„Musím říct, že se cítím dobře. Řekněme, že v uplynulých dvou letech pro nás jako tým představovalo zimní testování poměrně velké výzvy, zatímco letos v Bahrajnu jsme měli pocit, že začínáme mnohem lépe,“ prohlásil na prahu nové sezony Gasly, jehož slova cituje Autosport.

„Cítím, že je na tom tým skvěle. Noví lidé v týmu, i ti stávající, podporují velmi pozitivní dynamiku, a stejně tak i momentum z konce minulého roku. Mám pocit, že všechny dílky zapadají na ta správná místa,“ pochvaluje si Francouz.

„Myslím, že z hlediska struktury týmu, z hlediska fungování a toho, co vidím v továrně, je to to nejlepší, co jsem v týmu od svého příchodu viděl,“ dodal Gasly na adresu stáje Alpine, kterou od poloviny loňské sezony nově vede Oliver Oakes.

Velký vliv pak na dění v týmu mají relativně čerstvě také konzultant a bývalý šéf stáje z dob Renaultu Flavio Briatore či výkonný technický ředitel David Sanchez.