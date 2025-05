Letos chceme vyhrát oba šampionáty, ale nesmíme zapomínat ani na příští rok, říká Piastri

McLaren zatím prožívá snovou sezonu. V prvních šesti závodech se dočkal pěti výher, jeho jezdci drží první dvě pozice v šampionátu, zatímco v Poháru konstruktérů má britská stáj tolik bodů, co mají jeho nejbližší pronásledovatelé Mercedes a Red Bull dohromady.

McLaren zatím prožívá snovou sezonu. V prvních šesti závodech se dočkal pěti výher, jeho jezdci drží první dvě pozice v šampionátu, zatímco v Poháru konstruktérů má britská stáj tolik bodů, co mají jeho nejbližší pronásledovatelé z řad Mercedesu a Red Bullu dohromady.

Pomalu se proto začíná objevovat otázka, zda se McLaren, který poslední závod v Miami vyhrál s velkým náskokem, nemá pomalu začít více zaměřovat na vůz pro sezonu 2026, jež přinese velké změny v technických pravidlech.

K tomuto tématu se po GP Miami na tiskové konferenci, na které nechyběl ani zástupce webu F1sport, vyjádřil i samotný lídr šampionátu Oscar Piastri.

„Je spousta jiných chytřejších lidí než já, kteří dokážou spočítat, kdy je čas začít se soustředit na příští rok. Je jasné, že v tuto chvíli máme velkou převahu, ale neplatí to pro každý víkend,“ poznamenal vítěz závodu na Floridě.

„V Saúdské Arábii nám byla konkurence těsně v patách, takže jsme to neměli tak jednoduché. Tentokrát to sice bylo úplně jinak, ale nečekám, že to takhle bude vypadat pokaždé,“ upozornil dále rodák z australského Melbourne, který nemá problém uznat, že má McLaren momentálně jasně nejlepší formu ze všech.

„Myslím, že výkonnostní výhodu máme všude, kde jedeme. Někdy je to málo, někdy více. Je jasné, že se v této pozici můžeme soustředit na příští rok. Chceme se ujistit, že letos vyhrajeme oba šampionáty a zároveň, že si vytvoříme si dobrou pozici pro příští rok,“ dodal pilot McLarenu.