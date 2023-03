Létající formule, bourající Grosjean a vítězný Ericsson. Začala sezona IndyCar

Tak divoký úvod sezony v IndyCar nepamatují. Na městské trati ve floridském St. Petersburgu nelétaly vzduchem jen kousky karbonu, ale i celé formule. O ostré souboje nebyla nouze a doplatil na ně mimo jiné vítěz kvalifikace Romain Grosjean. Triumf tak nakonec slavil jiný z expilotů F1 v zámořském seriálu.

Už v prvním ze sta kol musela zavlát červená vlajka a Firestone Grand Prix v St. Petersburgu byla zastavena po hrozivě vyhlížející hromadné nehodě. Santino Ferrucci v monopostu A. J. Foyt Racing roztočil veterána Helia Castronevese v barvách Meyer Shank Racing. Do kolize se vzápětí zapojil i Castronevesův stájový kolega Simon Pagenaud, nováček z týmu Dala Coyna Sting Ray Robb a ještě Andrettiho kanadský pilot Devlin DeFrancesco. Právě do jeho monopostu stojícího napříč přes úzkou trať vrazil dánský nováček a jezdec A. J. Foyta Benjamin Pedersen. Po Dánově nárazu byla DeFrancescova formule vymrštěna do vzduchu a dopadla zpět na asfalt.

Po restartu závodu uhájil vedení vítěz kvalifikace Romain Grosjean se svým vozem týmu Andretti Autosport. Méně už se pak vedlo jeho týmovému kolegovi Coltonu Hertovi, který po startu z druhého místa po vlastní chybě skončil v bariéře. Do boje o první místo se tak místo něj zapojil Penskeho jezdec Scott McLaughlin.

Další průběh závodu ovšem přerušila druhá „letecká“ nehoda. Brit Jack Harvey se zapíchl do bariéry s monopostem stáje Rahal Letterman Lanigan Racing a přes něj přeletěl Andrettiho Kyle Kirkwood. Tentokrát naštěstí nebyla červená vlajka potřeba a vše vyřešila klasická žlutá fáze.

Po restartu se naplno rozhořela bitva o první místo mezi Grosjeanem a McLaughlinem, která dostala nečekané rozuzlení. Novozélandský trojnásobný šampion australských Supercars se vrátil z pit lane těsně před francouzského expilota F1 a na studených pneumatikách zuřivě bránil svoji první pozici. Grosjean se na něj pokusil zaútočit vnější stopou a po vzájemném kontaktu oba piloti narazili do bariéry a závod v St. Petersburgu pro ně předčasně skončil. McLaughlin vzal po závodě zodpovědnost na sebe.

„Zaprvé a ze všeho nejvíce je mi to velmi líto kvůli Romainovi, je to můj kamarád a dobře vím, že jsme oba mohli získat vítězství. Prostě jsem udělal velkou chybu. Snažil jsem se na to tlačit na studených pneumatikách, neměl jsem přilnavost, zablokoval jsem zadní kola a naneštěstí došlo ke kontaktu, který znamenal konec pro nás oba,“ kál se Novozélanďan v rozhovoru pro NBC.

Úvodní Grand Prix sezony IndyCar byla nakonec rozhodnuta pouhá čtyři kola před koncem po finálním restartu. Tou dobou byl v čele Patricio O’Ward ve svém McLarenu, kterého ale na hlavní rovince zastihl technický problém znamenající krátkodobou ztrátu výkonu. Tohoto okamžiku využil k útoku Marcus Ericsson s monopostem stáje Chipa Ganassiho. Švédský expilot F1 se dostal na první místo, které již následně uhájil až po projetí pod šachovnicovým praporkem. Ericsson v St. Petersburgu ve své páté sezoně v IndyCar získal už čtvrté vítězství a po prvním závodě vede šampionát.

„Samozřejmě jsem nechtěl, aby Pata postihl ten problém, ale z toho, co jsem zaslechl, vím, že ten problém pramenil z toho, jak jsme na něj tlačili. A on pak udělal chybu. V takových chvílích se takové věci stávají. Zdá se mi, že ať už udělám cokoliv, tak budou lidé říkat, že jsem si to vítězství nezasloužil. Ale já už vyhrál hodně závodů, v IndyCar už čtyři a vždy jsem se pohyboval ve vrchních patrech šampionátu, takže bych zůstal u toho,“ uvedl Ericsson pro motorsport.com.

Sezona IndyCar bude pokračovat 2. května prvním oválovým závodem roku na trati v Texasu.