Lepší předjíždění? Nic se nezměnilo, je to stále stejně špatné, říká Hülkenberg

„Mám pocit, že je to stejně špatné, jako to bylo,“ řekl Hülkenberg pro Motorsport.com.

„Zvláště, když se dostanete blízko, možná do pěti desetin sekundy. Pokud to tomu před vámi ustřelí a udělá chybu, tak někdy ucítíte drastickou ztrátu přilnavosti. Jste nuceni pustit nohu z plynu, jinak se dostanete mimo trať.“

Hülkenberg si uvědomuje, že se v krátkodobém horizontu nic nezmění. „Potřebujeme jiný koncept,“ říká pilot Renaultu. „Vím, že jdeme tímto směrem.“

F1 chce od roku 2021 přijít s novými vozy, se kterými bude sledování jiného vozu jednodušší. Pro Hülkenberga jsou nejdůležitějším tématem právě aerodynamická pravidla, která přinesou lepší závodění.

Němec se nedávno zúčastnil schůzky mezi F1, FIA a zástupci týmů ohledně pravidel pro rok 2021. „Na setkání to všichni pochopili a vypadá to, že chtějí totéž. Konec konců je tohle to, co prodává F1 a produkuje dobrou zábavu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson