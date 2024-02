Lepší než Netflix, říká Marko o přestupu Hamiltona. Podle něj oslabí Mercedes

„Zcela mě to zaskočilo, hlavně načasování,“ řekl Marko pro pro OE24 o oznámení, že Hamilton příští rok přestoupí k Ferrari.

„Člověk si říká, jak se to mohlo stát. Mercedes byl ve druhé polovině sezony 2023 předstižen Ferrari a McLaren byl také rychlejší. Možná si Hamilton uvědomil něco, co okolní svět ještě neví.“

Marko si nemyslí, že by překvapivý přestup měl nějaký vliv na Red Bull. Může ale podle něj oslabit Mercedes.

„Pro nás to nic nemění, kromě toho, že to vidím jako oslabení Mercedesu. Zda to posílí Ferrari, to se teprve uvidí.“

„Celkově to má neuvěřitelný dopad, a to i na ceny na burze. Je skvělé, že se něco děje. Celá věc je vynikající pro sport. Lepší než Netflix.“

Marko si myslí, že Hamiltonova spolupráce s Mercedesem bude v této sezóně o závodních víkendech pravděpodobně jiná než v minulosti.

„Normálně v takové situaci už člověk více myslí na nový tým. Současný tým ho už nemůže zasvětit do zásadních inovací vozu, protože by si je samozřejmě vzal s sebou.“

Marka se také zeptali, jak reagoval Verstappen. „Pobavilo ho to,“ řekl.