Lepší na rovinkách, horší v zatáčkách, hodnotí Leclerc SF-23

Charles Leclerc na základě jízd v předsezónních testech formule 1 očekává, že letošní monopost Ferrari bude ve srovnání s loňským modelem lepší na rovinkách, ale trochu více se bude trápit v zatáčkách.

Ferrari během třídenních testů v Bahrajnu zkoušelo různá nastavení křídel. Podle dat z GPS měl letošní model SF-23 navrch na rovinkách, zatímco Red Bull RB19 rychleji projížděl rychlé zatáčky. Jako vždy u předsezónních testů ale platí, že tyto informace je potřeba brát s rezervou, jelikož týmy často jezdí s nižším výkonem motoru nebo s rozdílným množstvím paliva.

„Pocit v autě je jiný. Nebudu zacházet příliš do detailů, ale myslím, že změna byla provedena správným způsobem,“ řekl Leclerc.

„Myslím, že letos máme auto s menším odporem, takže v tomto ohledu by to mělo být lepší, změnily se tím ale další charakteristiky. Všechno je to v souladu s tím, co jsme očekávali, pro tyto nové charakteristiky monopostu musíme ale ještě najít správné nastavení.“

Leclerc podle svých slov očekává, že „budeme trochu rychlejší na rovinkách, možná se budeme trochu více trápit v zatáčkách“. Jde o důsledek designových změn, které zahrnují také jiné řešení zadního křídla.

„Po třídenním testu mohu říct, že nás na trati ještě čeká spousta práce ve snaze najít to správné nastavení. Doufám tedy, že stále máme nějakou rezervu, jelikož jsme ho ještě nenašli,“ přiznal Leclerc.