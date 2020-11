Lékař byl na místě za 9 sekund. Cestu plameny musel prorazit hasicí přístroj

Pouhých 9 sekund poté, co Romain Grosjean narazil do bariéry ve třetí zatáčce, přijel k místu nehody Medical Car. Není to samozřejmě náhoda. Vůz s lékařem je při každém startu na konci startovního roštu za poslední řadou vozů. Start je kritickou fází závodu, takže vůz s lékařem musí být k dispozici okamžitě pro případ nehody v prvních zatáčkách.

Za volantem Medical Caru byl řidič Alan van der Merwe a lékařský delegát FIA (Medical Delegate) dr. Ian Roberts. Právě on pomáhal Grosjeanovi dostat se přes poničená svodidla z plamenů.

Přibližný časový sled událostí Náraz do bariéry, vůz začíná hořet

+ 9 sekund: na místo nehody přijíždí medical car

+ 15 sekund: maršál (hasič) za bariérou začíná hasit

+ 22 sekund: hasit začíná druhý maršál z druhé strany (z tratě)

+ 28 sekund: začíná hasit třetí maršál

+ 28,5 sekund: Grosjean vychází z plamenů

„V prvním kole jsem jako vždy sledoval jezdce,“ uvedl Roberts pro Sky Sports . „Objevily se obrovské plameny a dostali jsme se k velmi podivné scéně, kde byla polovina auta směřující špatným směrem a za bariérou masa tepla.“

„Pak jsem se podíval doprava a viděl jsem, jak se Romain snaží vstát. Potřebovali jsme nějaký způsob, jak se k němu dostat, a tak jsme přivedli maršála s hasicím přístrojem a hasicí přístroj stačil na to, aby prorazil plamen. Romain se dostal dostatečně daleko na to, abych se mohl natáhnout přes bariéru a vytáhnout ho.“

„Myslím, že jsem mu řekl, aby se posadil. Byl zjevně velmi roztřesený a jeho hledí byl zcela neprůhledné a roztavené. Podařilo se mi sundat jeho helmu a zkontrolovat, zda je vše v pořádku.“

„Chtěl jsem zjistit, zda ho zasáhly plameny, vdechoval kouř, zda má potíže s dýchacími cestami a jestli mu helmou nic neprošlo. Podívali jsme se také na jeho helmu.“

„Ale byli jsme spokojeni s jeho klinickým stavem, pokud jde o zranění, která by ohrožovala jeho život, takže šlo o to mu ulevit od zranění, která jsme viděli.“

„Cítil bolest na nohou a rukou. Věděli jsme, že je to dostatečně bezpečné, abychom ho přesunuli do auta a aplikovali gel na popáleniny. Poté nastoupil do sanitky a odjel do lékařského centra.“