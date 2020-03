Lehto nevěří Alonsovu návratu do F1. Týmy nebudou chtít riskovat, říká

38letému Alonsovi podle Lehta nepomohlo ani to, jakým způsobem během svého působení u McLarenu kritizoval Hondu. Japonská automobilka se v roce 2015 vrátila do formule 1, aby McLarenu dodávala pohonné jednotky. Ty však byly nekonkurenceschopné a nespolehlivé, na což si Alonso do médií často stěžoval.

„Neúcta k Hondě byla opravdu pobuřující. Způsob, jakým štěkal na svého zaměstnavatele. Toto chování jistě nezůstane bez povšimnutí žádné automobilky,“ řekl Lehto pro finský list Iltalehti.

Podle některých Alonsových kritiků se dvojnásobný mistr světa F1 choval problematicky už dříve ve Ferrari a v McLarenu v roce 2007.

„Bezpochyby je to talentovaný jezdec. Když si ale uvědomíte, kolik mostů zničil, položíte si otázku, jestli nějaký tým bude ochoten zariskovat. Alonso navíc od roku 2018 pořádně neřídil vůz F1. A to nemluvím o tom, že je už docela starý. Na trhu jsou jezdci mladší, levnější a jednodušší na zvládnutí,“ dodal.

Alonso má letos v plánu nastoupit do závodu 500 mil v Indianapolis. Ačkoliv šampionát IndyCar zrušil až do května kvůli pandemii koronaviru všechny své závody, se závody na okruhu uvnitř závodiště a následně slavným podnikem na oválu se zatím počítá.

„Naší prioritou je podílet se na ochraně zdraví veřejnosti při organizaci 104. ročníku Indianapolis 500 naplánovaného na neděli 24. května,“ stojí v prohlášení vedení závodu.“

Foto: Toyota Gazoo Racing