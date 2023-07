Lehčí, hlučnější a méně hybridní. Domenicali nastínil budoucnost pohonných jednotek

V roce 2026 vstoupí do F1 nové pohonné jednotky. Stefano Domenicali ale přemýšlí trochu dál a nastínil budoucnost těchto nových pohonných jednotek.

Nové pohonné jednotky nebudou mít MGU-H, ale podíl elektrické složky stoupne. Objevují se obavy, že to může na některých okruzích představovat problém – jezdci zkrátka na rovince dojde elektrická energie a zpomalí, nebo bude muset dokonce dříve podřadit. Téma nastolil především Red Bullu a spekuluje se, že při vývoji pohonné jednotky na soupeře zatím ztrácí.

Ať už to bude jakkoliv, jisté je, že pohonné jednotky bude pohánět udržitelné palivo. Elektrická neboli rekuperační část nemusí v budoucnu růst ale její význam by mohl spíše klesat. Její velkou nevýhodou jsou baterie, které jsou těžké a přispívají tak k jednomu z velkých problémů současných vozů – stále rostoucí hmotnosti.

„Pokud se nám podaří efektivně prozkoumat a vyrobit udržitelné palivo, budeme moci přemýšlet o další generaci pohonných jednotek se zaměřením na lehkost,“ řekl Stefano Domenicali, kterého cituje Motorsport.com.

„Chceme konkurenceschopný motor s mnoha koňskými silami a také se skvělým zvukem. Na 99,9 % lidí chce na trati opět slyšet zvuk formule 1. Je to něco, co jsme položili na stůl.“

„Dnes se nacházíme v přechodné fázi, kdy velcí výrobci musí vyvíjet hybridní a elektrické technologie, protože jsou součástí jejich prodejního portfolia, ale věřím, že pokud odvedeme dobrou práci s udržitelnými palivy, budeme moci mít za několik let zjednodušené motory s nižším dopadem na hmotnost. Je to něco, o čem brzy začneme uvažovat.“

Domenicali prohlásil, že v DNA F1 je „co nejvíce odlehčit každou součást vozů“, i když si plně uvědomuje, že hmotnost vozů se musela zvýšit také v důsledku snahy o lepší bezpečnost.

„Je to velmi důležitá otázka,“ řekl Domenicali o růstu hmotnosti. „V průběhu let se hmotnost vozů zvýšila a samozřejmě nikdo nezpochybňuje, co bylo uděláno v oblasti bezpečnosti. Došlo však také k vývoji nových technologií a následnému zavedení baterií, což je aspekt, který má dopad na hmotnost.“

„Jako formule 1 si musíme klást otázku, co můžeme z hlediska vývoje urychlit. V tomto ohledu je zásadní otázka udržitelných paliv. Vnímání a trh se v tomto směru mění a myslím, že byla učiněna velmi dobrá volba, když jsme se poprvé rozhodli jít touto cestou.“

„Nechceme vést technologické války proti plně elektrické mobilitě, protože se jedná o technologii, která bude mít svůj vlastní trh. Na druhou stranu věříme, že formule 1 může urychlit možnost mít udržitelné palivo za rozumnou cenu, a to bude velkou pomocí pro mobilitu v absolutním slova smyslu – včetně užitkových vozidel, letectví a té, která zahrnuje automobily jezdící po světě, kterých je asi miliarda a půl.“

„Je to velmi důležitá výzva pro formuli 1 a jsem si jistý, že to také pomůže sjednotit vizi všech týmů.“