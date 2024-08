Legendární partnerství skončí. Bono povýší a zůstane u Mercedesu

Lewis Hamilton po sezóně přestoupí k Ferrari. Po oznámení přestupu se spekulovalo, zda společně s Hamiltonem neodejde o Ferrari také jeho závodní inženýr Peter Bonnington alias Bono, se kterým Hamilton spolupracuje už 12 let. Případně, zda Brit dokáže nalákat i další inženýry. Současně se ale uvádělo, že by Hamilton měl mít ve smlouvě klauzuli, která mu zakazuje „lovit“ inženýry v případě odchodu do jiného týmu.

Přestup Bona to ale asi nevylučovalo. Inženýr, který v Brackley pracuje už od roku 2006, ale s největší pravděpodobností zůstane. Povýší a stane se šéfem závodního inženýrství. Informaci přinesl web PlanetF1.com, ale potvrzuje i třeba také web Crash.net.

Bonnington by měl zůstat také závodním inženýrem jezdce Mercedesu – pravděpodobně Antonelliho.

Sedět na boxové zdi na dvou židlích není neobvyklé. Od roku 2022 je ve stejné dvojité roli také Verstappenův inženýr Gianpiero Lambiase. Podle webu Red Bullu je „v této funkci zodpovědný za provoz obou vozů na trati a koordinuje různé oblasti výkonu (aerodynamika, šasi, simulace, pohonná jednotka, řídicí systémy), aby zajistil poskytnutí nejlepšího možného balíčku během závodního víkendu.“