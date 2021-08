Legenda v nemilosti. Chystají se úpravy za Eau Rouge

Jen tento víkend došlo v zatáčce ke dvěma nehodám na mokré trati – v kvalifikacích na závod W Series a formule 1. Déšť je pro Spa typický, ale zatáčka je nebezpečná i v případě, kdy je trať suchá.

Příčiny jsou jasné. Pokud jezdec v zatáčce ztratí kontrolu nad vozem, bourá do bariéry při velmi vysoké rychlosti. Kvůli tomu se vůz od bariéry odrazí a je vymrštěn zpět na trať.

Při nájezdu do Eau Rouge jezdec nevidí, co se děje „nahoře“ za zatáčkou Raidillon. Na reakci má pak už jen zlomek sekundy. Obvykle nestihne ani zaregistrovat žluté vlajky.

Na jiném okruhu by zatáčku nejspíše už dávno upravili. Eau Rouge ale samozřejmě upravit nelze a navíc by ztratila své kouzlo. Jedinou možností je úprava únikové zóny vlevo. Proběhne letos po skončení velké ceny.

„S jinou bariérou pravděpodobně zabráníte některým nehodám, ale stále to bude rychlá zatáčka,“ řekl Fernando Alonso. „Je to povaha okruhu, a proto je tak jedinečný.“

Jezdci ale obecně chystané úpravy vítají. „Změny, které jsem viděl a které se chystají na konci roku – z našeho pohledu tedy pro příští rok – vypadají myslím velmi dobře,“ řekl Verstappen.

„Je to velmi rychlá zatáčka, a když ji projedete, je všechno v pořádku. Problém je samozřejmě v tom, že když je bariéra tak blízko a jeden člověk do bariéry narazí, velmi snadno se stane, že se auto odrazí zpět na trať a na závodní dráhu a pak do něj může narazit další auto.“

„Myslím si, že s připravovanými změnami to bude mnohem lepší. Závody nikdy nebudou úplně bezpečné, to ví každý, ale samozřejmě je tam pár věcí, kterým se dá za zatáčkou pomoci, a ty se chystají, takže si myslím, že to bude mnohem lepší.“

Lewis Hamilton uvedl, že jediná věc, která by se v zatáčce měla změnit, je hrbol, který se podle něj od loňska vytvořil.

„Myslím, že by se měli zbavit té boule a pak nechat Eau Rouge tak, jak je,“ řekl jezdec Mercedesu. „Ale oni udělají to, co udělají. Nemám pocit, že je potřeba takto utrácet peníze.“

„Bylo pro mě velmi děsivé vidět tuto nehodu na stejném místě, na kterém jsem před dvěma lety ztratil přítele,“ řekl Charles Leclerc. „Bylo skvělé vidět Landa, jak odchází sám.“