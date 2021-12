„Legenda“ Pérez pomohl Verstappenovi zdržet Hamiltona

Poté, co aspiranti na titul Hamilton s Verstappenem absolvovali své první zastávky v boxech, dostal se do čela Velké ceny Abú Dhabí Pérez a Red Bull se u jeho strategie rozhodl pro plán B. To znamenalo zůstat na opotřebovaných pneumatikách na trati a až se k němu zpět dostane do té doby vedoucí Hamilton, zdržet pilota Mercedesu a pomoci Verstappenovi se k němu přiblížit.

Ve 20. kole Hamilton za pomoci DRS zaútočil na Péreze, ten mu ale útok vrátil a „obtěžoval“ Hamiltona soubojem celé následující kolo. Verstappen toho využil a výrazně stáhl svou ztrátu na Hamiltona.

Poté, co Hamilton nakonec Péreze zdolal, se začal Verstappenovi znovu vzdalovat. O titulu mistra světa nakonec rozhodlo až kontroverzní poslední kolo, při kterém se Verstappen dostal po restartu závodu na první místo a získal titul.

Pérez po závodě řekl, že je rád za úlohu, kterou sehrál v zisku Verstappenova titulu, zároveň ale přiznal, že do boje o titul nechtěl příliš zasahovat.

„Věděl jsem, že v té fázi závodu to je klíčové. Lewis měl závod pod kontrolou, měl otevřené okno pro virtuální i reálný safety car a v té době mohl dělat, co chtěl,“ řekl Pérez.

„Měl závod pod kontrolou, bylo to kritické. Já byl ale zároveň na velmi starých pneumatikách. Vyšlo to dobře, nakonec jsem rád, že jsem pomohl Maxovi a týmu. Je to těžké, protože zároveň nechcete příliš zasahovat do jezdeckého šampionátu.“

Pérez ze závodu odstoupil tři kola před cílem, když musel na pokyn Red Bullu vůz odstavit kvůli problémům s motorem Honda.

„V tu chvíli jsem nic nevěděl, ale motor byl na limitu. Poslední, co jsme chtěli, je selhání, pak by Max neměl šanci pro to jedno kolo, bylo to na limitu, a nechcete, aby vám explodoval motor.“

Verstappen svého týmového kolegu za jeho defenzivní jízdu v souboji s Hamiltonem označil za „legendu“. „On je teď legenda, je mistrem světa,“ odpověděl Pérez.