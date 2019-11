Leclercovi v rozletu bránily technické potíže

Charles Leclerc (7./2.)

„Celkově to byl pozitivní den. I přes problémy v prvním tréninku, kdy mi byl smazán nejlepší čas a kdy jsem měl problémy s plynovým pedálem, jsem se ve voze cítil dobře. Zvláště pak při kvalifikačních simulacích. Trať je tu plná hrbolů, na což ve formuli 1 již nejsme moc zvyklí. Ale přizpůsobíme se tomu. Pořád máme co dělat, abychom zlepšili naši závodní rychlost. Naši soupeři vypadají v závodním režimu hodně silně. Uvidíme, jak se nám bude dařit v kvalifikaci, od toho se bude vše odvíjet“ tuší Leclerc.

Sebastian Vettel (2./4.)

„Tady v Austinu je to vždycky zábava. Trať není v nejlepší kondici, což dokazuje množství hrbolů. Ale tak to prostě je, navíc to přidá na nevyzpytatelnosti. Teď už se s tím stejně nedá nic udělat.

Na začátku bylo auto dobré, pak jsme ale udělali několik změn, které se moc nevyplatily. Ale chápeme, co potřebujeme udělat, takže se v kvalifikaci snad zlepšíme. Větší mezery máme v závodním režimu. Víme, jak zamaskovat naše slabiny v kvalifikaci, ale v závodě je to těžší. Přesto jsem si ale jistý, že vůz dokážeme zlepšit. Budeme se na to soustředit a uvidíme, jak se nám bude dařit,“ slíbil Vettel.

Foto: Getty Images / Mark Thompson