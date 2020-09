Leclercovi těsně unikl postup do Q3, Vettel nad ferrari dvakrát ztratil kontrolu

Leclerc se na okruhu v Soči kvalifikoval na 11. místo, když mu postup do Q3 o 43 tisícin sebral Esteban Ocon z Renaultu.

„Nyní jsem naštvaný, všechno je to čerstvé. Musím se uklidnit. Závod je zítra a až v něm se rozdávají body,“ řekl Leclerc.

„Je to pro mě náročný víkend. V tréninku jsem nejezdil dobře, v kvalifikaci jsem začal nacházet rytmus. Nebyl jsem ale schopen ukázat potenciál vozu a je mi to líto.“

Leclerc měl přitom štěstí, že v kvalifikaci neskončil s rozbitým vozem i on. Když totiž na výjezdu z páté zatáčky havaroval jeho týmový kolega Vettel, Leclerc se mu jen těsně dokázal vyhnout, ačkoliv musel přejet přes úlomky z vozu svého týmového kolegy.

„Bylo to celkem děsivé, naštěstí je ale v pořádku a je dobře, že to neskončilo hůře. Nyní ale převládá zklamání z nepostupu do Q3.“

Vettel musel riskovat

Vettel potvrdil Leclercova slova o tom, že se Ferrari v Soči trápí. Němec proto musel v kvalifikaci více riskovat, což nakonec vedlo k nehodě.

„Už ve druhé zatáčce jsem ztratil kontrolu nad autem. Ve čtvrté zatáčce jsem ji ztratil znovu a už jsem to nedokázal zachránit,“ popsal Vettel.

„V kvalifikaci jsem se trápil, zejména v prvním sektoru. Samozřejmě jsem se snažil trochu více riskovat. Kontrolu jsem nad vozem ztratil už ve druhé zatáčce a znovu ve čtvrté. Nejsem šťastný, ale ve srovnání s dopoledním tréninkem jsem se odpoledne celkem trápil,“ dodal Němec, který odstartuje patnáctý.