Leclercovi podle Todta k titulu něco chybí

Podle bývalého šéfa Ferrari a FIA je Charles Leclerc skvělým jezdcem. K zisku titulu mu ale něco chybí.

„Charles je už teď velký šampion,“ řekl Jean Todt italskému deníku Gazzetta dello Sport. „Stále mu však něco chybí. Doufám, že to brzy najde.“

Todt nedokázal vysvětlit, co přesně podle něj Leclercovi chybí, odpověděl jednoduše: „Něco mu chybí. Ferrari mělo v jednu chvíli nejlepší auto v šampionátu. Pak promeškali určité příležitosti, vzpomeňte si na strategii, safety car, který vyjel ve špatnou dobu, problémy se spolehlivostí... Byla to série různých událostí, které v součtu něco stály.“

Podle Todta se chyby nesmí opakovat. „Nic by nikdy nemělo být považováno za samozřejmost. Teprve potom jsou přítomny všechny ingredience, abyste se stali šampionem. Chcete-li vyhrát, musíte vyniknout na všech úrovních. Začíná to drobnostmi, jako je to, kdo ve firmě zvedne telefon. Pokud nikdo ve společnosti nezvedne telefon po deseti zazvoněních, není to dobrá společnost.“

„Nemůžete udělat dvě stejné chyby. Pokud se to stane, znamená to, že je třeba něco změnit.“