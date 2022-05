Leclercovi dělá starost rychlost Red Bullu na rovinkách

Vedoucí muž průběžného pořadí vyhrál kvalifikaci o necelé dvě desetiny sekundy před svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem. Max Verstappen a Sergio Pérez z Red Bullu zaplní na roštu druhou řadu. Sainze a Verstappena přitom dělilo jen pět tisícin sekundy.

Leclerc si bude chtít v Miami spravit chuť po nevydařeném závodu v Imole. „Poslední víkend pro mě nebyl dobrý, udělal jsem chybu v závodě, dnes to ale šlo dobře, takže startujeme z pole position a zítra budu chtít dokončit práci,“ řekl Leclerc.

„(Red bully) Jsou velmi rychlé na rovinkách, my jsme rychlí v zatáčkách. Zítra to bude vyrovnané a snad z toho vyjdeme vítězně.“

Sainz: Po nehodě v tréninku nebylo snadné získat zpět sebevědomí

Také Španěl souhlasí, že zítřejší závod nebude jednoduchý. Jeho páteční přípravy ovlivnila nehoda ve druhém tréninku.

„Vzhledem k tomu, co vše se odehrálo o tomto víkendu, to zítra bude zajímavý den. Zatím jsem neodjel žádné dlouhé jízdy, v pátek jsem v autě neměl velké množství paliva, zítra na startu to tedy zažiju poprvé, což by mohlo být celkem náročné,“ řekl Sainz.

„Zároveň se ale cítím ve voze jistě. Auto se tady opravdu dobře ovládá, takže myslím, že můžeme odvést dobrou práci.“

Sainz také přiznal, že bylo obtížné získat znovu sebedůvěru po tvrdém nárazu do zdi v pátečním druhém tréninku.

„Na tak obtížném okruhu, jako je tento nový v Miami, nebylo vůbec snadné získat zpět sebevědomí. Ale až do Q3 jsem byl v pohodě, myslím, že jsem zajel pár dobrých kol. Nestačilo to na pole position, ale když vezmu, jak jsem na tom byl včera, tak to beru.“