Leclercova vítězství ve Ferrari nikoho nepřekvapila, říká Vettel

Na vítězství je to mezi Leclercem a Vettelem 2:0. Pokud bychom k tomu připočetli ještě závody, u kterých byl jezdec Scuderie blízko nejvyššímu stupínku, tak by to bylo 4:1.

„Myslím, že je pozitivní, že překvapil lidi venku, ale interně byl nějakou dobu v Jezdecké akademii Ferrari. Bylo jasné, že má velký potenciál a s Alfou měl velmi silnou debutovou sezónu. Je dobré vidět, že měl okamžitě potřebné tempo,“ řekl Vettel pro Crahs.net.

„Z hlediska týmu si myslím, že je důležité, abychom spolupracovali a nešli proti sobě. Vypadá to, že to tak funguje, což je důležité, protože jinak by to byla ztráta energie. Je to klíčové.“

„V Belgii to pro něj byl velký víkend, i když byl zastíněn okolnostmi a úmrtím Anthoina.“

Vettela se nedávno ptali, jaký je rozdíl mezi Leclercem a Räikkönenem. Jejich vztah se vždy zdál bezproblémový. Podle Vettela „více slov“.

V rozhovoru uvedl, že je důležitá spolupráce obou jezdců. „Snažíme se spolupracovat na posílení týmu, protože naše auto není tam, kde chceme, aby bylo. Nemáme auto, které je schopné vyhrát každý závod, takže to je náš cíl. Pokud půjdeme stejným směrem, tak to pomůže nám oběma. Věřím, že jednoho dne takové auto mít budeme a pak můžeme bojovat.“

