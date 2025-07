Leclercova sebekritika? Podle Vasseura jeho přednost i slabina

Charles Leclerc je znám svou poměrně velkou sebekritičností. Možná poprvé jsme to viděli po nehodě v kvalifikaci v Baku v roce 2019. Naposledy zatím v Silverstonu...

„Hrozné. Nemám k tomu co říct, myslím, že tempo bylo na první řadu, ale nakonec jsem neodvedl práci, když jsem potřeboval,“ řekl Leclerc po kvalifikaci v Silverstonu, kde skončil na šestém místě.

„Za posledních asi deset let je jednou z Charlesových předností to, že je schopen vzít vinu na sebe, a jednou z jeho slabin je, že se někdy obviňuje až příliš,“ řekl Frédéric Vasseur, kterého cituje web F1.com.

„Jako tým si velmi cením toho, když je jezdec schopný říct: ‚Dobře, byla to moje chyba‘ – to je pozitivní, protože tím tým nestrhává špatným směrem a zároveň ukazuje lidskost. Dělají chyby jako každý jiný, a je dobře, když to dokážou přiznat.“

S ohledem na Leclercovo následné hodnocení, že má letos během kvalifikací „opravdu problémy“ a „nedokáže to dát všechno dohromady“, Vasseur dále vysvětlil, jak jeho jezdec v poslední době přistupuje k závodním víkendům.

„Udělal skutečný pokrok, co se týče závodního tempa, možná i díky nastavení vozu, a všechno to jde směrem, který dělá kvalifikace složitější,“ řekl Vasseur.

„Ale pamatuji si naprosto přesně, že před dvěma lety jsme mu říkali: ‚Charlesi, body se získávají v neděli, soustřeď se víc na neděli, zaměř se víc na nedělní nastavení‘, protože právě v neděli se rozhoduje o bodech.“