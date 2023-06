Leclerca vyrovnaný souboj s Red Bullem příjemně překvapil

Monačan si pochvaloval rychlost Ferrari v Rakousku, kde v kvalifikaci jen těsně přišel o zisk pole position.

Charles Leclerc (3. v tréninku / 2. v kvalifikaci)

Leclerc má za sebou dvě velice nepovedené kvalifikace, boj o pole position v Rakousku proto přišel vhod. Zlepšení Ferrari bylo příjemným překvapením.

„Nečekali jsme, že budeme takhle blízko Red Bullu, je to hezký pokrok. Především bych chtěl poděkovat všem lidem v továrně. Je to jen kvalifikace, ale jde o výsledek jejich pilné práce v posledních dvou až třech týdnech. Podařilo se jim vylepšení nasadit dříve, než bylo původně plánováno. Je to vážně působivé. Moc nám to pomohlo.

Bylo fajn zase po čase zajet hladkou a bezproblémovou kvalifikaci a vrátit se do první řady. Cítím se mnohem lépe než v posledních závodech. Nejlepší kolo v Q3 se povedlo, byli jsme blízko Maxovi, ale dnes to nestačilo.

Závodní rychlost v Montrealu vypadala slibně, konzistence je náš cíl. Uvidíme v neděli, ale je pravdou, že Red Bull je v současnosti v závodním režimu rychlejší. Bude to obtížné. Pokud jim ale můžeme znepříjemnit život,“ uděláme to.

Carlos Sainz (2. v tréninku / 3. v kvalifikaci)

Španěl si pochvaloval rychlost Ferrari, stejně jako někteří další jezdci si ale postěžoval na rozhodování o traťových limitech, kvůli kterému zbytečně spotřeboval o jednu měkkou sadu více.

„Celkově to byl pro mě i tým pozitivní den, v neděli startujeme z druhého a třetího místa. Auto se celý den chovalo dobře a byl jsem od začátku rychlý, což je vždy pozitivní znamení. Nevíme sice jistě, jak si stojíme v porovnání s ostatními, ale na zítřejší a nedělní závodění se už moc těším.

I přes dnešní dobrý výsledek si myslím, že bychom měli spolupracovat s FIA a najít nějaký jiný způsob o rozhodování o traťových limitech – proces by měl být rychlejší a efektivnější. V prvním pokusu v Q2 jsem zaznamenal dobré kolo a už jsem se chystal na závěrečnou část. Pak jsem ale musel opět vyjet na trať, protože se moje kolo vyšetřovalo. Musel jsem kvůli tomu použít extra sadu měkkých gum, které jsem si šetřil na zítřejší sprintovou kvalifikaci. Nemuselo k tomu dojít, o kolo jsem nepřišel,“ řekl Sainz.