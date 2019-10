Leclerca výrazná ztráta Ferrari zaskočila

Charles Leclerc (4./4.)

Monačan je kvalifikačním králem posledních týdnů. Navázat na sérii pole position však v Japonsku bude těžké. Ferrari tempu Mercedesu nestačí.

„Víceméně jsme splnili náš dnešní program, to je hlavní. Zdá se ale, že nám schází rychlost. To nás popravdě po čtyřech pozitivních závodních víkendech trochu překvapilo.

Čekali jsme, že tu budeme celkem konkurenceschopní, ale skutečnost je jiná. Uděláme, co budeme moci, abychom v nedělní kvalifikaci byli silnější.

Vyvážení auta není špatné, chybí nám zkrátka rychlost. Roli samozřejmě hraje i jezdecký faktor. Chytit Mercedes vpředu bude obtížné,“ tuší Leclerc.

Sebastian Vettel (3./5.)

Čtyřnásobný mistr světa je o něco méně pesimistický. Ferrari je prý lepší, než se zdá.

„Nebylo to tak špatné, jak si možná myslíte. Myslím, že jsme na tom dobře, jen nám chybí celková rychlost. Mercedes se zdá být hodně v pohodě. Není překvapením, co předvedl ve druhém tréninku.

Určitě je tu prostor pro zlepšení. Nebyly to ideální tréninky, dost možná se nám nedaří správně pracovat s pneumatikami. Uvidíme, co vymyslíme v průběhu zítřka. Zůstaneme zalezlí v garáži a necháme se překvapit, co přinese neděle,“ řekl Vettel.

Foto: Getty Images / Mark Thompson