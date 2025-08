Leclerca ve druhé polovině závodu limitovaly problémy s šasi jeho ferrari

Monačan v sobotu vybojoval překvapivou pole position a na vedoucí pozici se držel i v první polovině závodu. V 51. kole se před něj v první zatáčce dostal Oscar Piastri a o pár kol později ještě i George Russell. Před všemi byl díky strategii jedné zastávky Lando Norris.

Leclerc se tak po startu z pole position nevešel na stupně vítězů a musel se spokojit se čtvrtým místem. Na konci závodu dostal Leclerc ještě pětisekundovou penalizaci za za změnu stopy při brzdění v souboji s Russellem, ta ale neměla na konečné pořadí vliv.

„Bohužel šlo o problém s šasi. Podíváme se na to, aby se to nestalo znovu. Necítím se díky tomu lépe, protože bojujete o vítězství a pak máte takové problémy. Musíme se na to podívat, aby se to už nikdy neopakovalo, protože auto bylo jednoduše neovladatelné,“ řekl Leclerc pro Sky Sports F1.

„Byla to jednorázová záležitost, takže se na to musíme podívat, ale nemyslím si, že je to něco, co se nám bude ještě opakovat. Bylo to kolem 40. kola, kdy jsme začali mít problémy, pak se to jen zhoršovalo.

„Je velmi frustrující, když máte všechno pod kontrolou, máte rychlost na vítězství, a pak najednou nic. Nejsme ani na stupních vítězů.“

„Myslel jsem, že to bylo kvůli změně, kterou jsme provedli na předním křídle při zastávce v boxech, která byla příliš agresivní. Ale pak se to samozřejmě ještě zhoršilo. Připadalo mi to trochu divné.“

Hamilton dvanáctý s kolem ztráty. Neodepisujte mě, vzkazuje

Víkend k zapomenutí prožil v Maďarsku na trati, na které v minulosti s McLarenem a Mercedesem slavil osm vítězství, druhý pilot Ferrari Lewis Hamilton.

Sedminásobný mistr světa po 12. místě v kvalifikaci dojel dvanáctý také v závodě. Na vítěze ztratil celé kolo.

„Byl to náročný víkend a je potřeba se posunout dál. Nepodařilo se nám dosáhnout pokroku, v který jsme doufali, ale jsem vděčný za úsilí, které jsme v průběhu víkendu všichni v týmu vynaložili,“ řekl Hamilton na stránkách Ferrari.

„Teď míříme do letní přestávky. Využiji tento čas k restartu a dobití energie, abych se vrátil silnější. Zatím nejsem tam, kde bych chtěl být, ale boj ještě neskončil. Neodepisujte mě.“