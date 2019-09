Leclerca v Itálii srovnávají s největšími hvězdami Ferrari

„Leclerc má na trati vztek, který připomíná Alonsa,“ řekl před časem bývalý šéf Jezdecké akademie Ferrari Massimo Rivola. Jeho větu nyní zopakovala italská La Gazzeta dello Sport, která srovnává Leclerca s největšími hvězdami, které jezdily za Ferrari.

„Stejnou touhu vyhrát jsem viděl pouze u Alonsa,“ říká Armando Filini, který mu pomáhal v motokárách.

„Po pole position v Bahrajnu následovalo Rakousko a nyní Spa. Obecně platí, že výkony Leclerca v sezóně rostou a Charles začíná zastiňovat čtyřnásobného mistra světa,“ píše deník.

„V Maranellu si někdo vzpomněl na Gillese Villeneuva, když viděl Leclerca v akci. Má mimořádnou kontrolu nad řízením a vrozenou rychlost.“

V Itálii mluví také o tom, že Leclerc má stejnou technickou citlivost, zvídavost a schopnost rozumět svému autu jako Michael Schumacher.

„V týmu o tom mluví potichu, protože tohle srovnání je momentálně přehnané. Dělá ale velké pokroky a začíná hledat svou vlastní cestu v nastavení auta, místo toho, aby kopíroval Vettela.“

„Bylo to vidět v šesti závodech, počínaje francouzskou grand prix na Paul Ricardovi, kdy Leclerc změnil svůj přístup ke kvalifikaci a od té doby je mnohem efektivnější.“

Padlo dokonce i srovnání s Räikkönenem pro přesnost a čistou jízdu. „Je velmi konzistentní a ostrý. A téměř vždy se mu podaří dosáhnout ideálního výkonu v kvalifikaci. Také ví, jak ovládat auto, i když je šasi na limitu a zadní část se hodně smýká. Tendence upřednostňovat přetáčivý vůz je společná mnoha dalším šampionům z minulosti, počínaje Michaelem Schumacherem v době Benettonu.

„Schopnost řídit pneumatiky, nezbytná dovednost se současnými pravidly, je další kvalitou Leclerca, ale Monačan se v tomto ohledu může ještě hodně zlepšit.“

A nakonec je Leclerc srovnáván s jezdcem, který za Ferrari nejezdil, ale měl k němu blízko – s jeho blízkým přítelem Julesem Bianchim. Leclerc je také milý, spontánní a přirozený.

„Klasický chlapec od vedle. Tragédie života a závodění ho poznamenaly a to včetně předčasné smrti jeho otce. Ale díky tomu byl Charles silnější, pevnější a vyzrálejší. V roce 2017 jeho otec Hervé zemřel a on nastoupil do letadla, aby vyhrál v Baku. Řekl: ‚Musím dokončit práci.‛“

